74 bocadillos de Ternasco de Aragón participan este año en la Ruta del Paquito

Vuelve la Ruta del Paquito de Ternasco de Aragón. Del 4 al 21 de junio, los 74 establecimientos aragoneses participantes este año ofrecerán sus originales propuestas de bocadillos de Ternasco de Aragón en las 22 localidades en las que están situados. Un incremento del 17,46% en el número de paquitos participantes respecto a la edición de 2025.

70 de los 74 establecimientos participan en la modalidad de concurso y competirán por ser el mejor de su provincia y de Aragón. Los ganadores de cada provincia, además, pasarán directamente a la final nacional para intentar traer de nuevo a nuestra comunidad el título Mejor Paquito de España (ya lo ganó el oscense Olla de Huesca en la primera edición del certamen nacional en 2024).

Un equipo de jurados seleccionados está pasando ya por todos los locales para probarlos y valorar diferentes aspectos, dándole más importancia al cocinado, presentación y protagonismo del Ternasco de Aragón en el paquito. Los 10 con mejores puntuaciones pasarán a la final presencial que se celebrará el día 22 de junio en el restaurante Gayarre (Zaragoza), en la que tendrán que presentar sus paquitos a los miembros del jurado profesional.

En el acto que ha tenido lugar esta tarde en el restaurante Ambigú – El Foro de Zaragoza, Juan Carlos Brun, ganadero y presidente del Consejo Regulador del Ternasco de Aragón, ha presentado a los asistentes los detalles de la edición de este año, recordando que “en Aragón se creó hace más de veinte años el bocadillo con carne de cordero Ternasco de Aragón, ahora Paquito, que es tendencia en España gracias a la apuesta conjunta de todo el sector del ovino y caprino nacional, y con su interprofesional INTEROVIC liderando esta estrategia promocional”.

El acto de presentación también ha contado con la presencia de Dña. Arancha Simón, nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, quien ha destacado que la Ruta del Paquito “demuestra la enorme capacidad de Aragón para promocionar sus productos y conectar el campo con la mesa”. Simón ha subrayado que “detrás de cada Paquito hay ganaderos, territorio, empleo y una producción alimentaria basada en la calidad y la proximidad”, y ha reafirmado el compromiso del Departamento con “el apoyo al sector primario, la transformación agroalimentaria y la hostelería como aliada fundamental”.

Esta campaña promocional en Aragón está cofinanciada por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno de Aragón.

74 paquitos de Ternasco de Aragón en 22 localidades aragonesas

En la provincia de Zaragoza participan en la ruta 45 establecimientos de 6 localidades, aunque compiten solo 43: hotel restaurante El Patio, en La Almunia de Doña Godina; Albergue de Morata de Jalón, en Morata de Jalón; Parrilla Nardone, en Luesia; bar Avenida Sport y Tapas, en Brea de Aragón; y La Cabaña, La Bodeguita y Lakoki, los tres en Caspe. Y en la capital: Cervino, Casa Arriazu, El Templo (solo muestra), +Albarracín, La Republicana, San Siro, D´Jorge Audiorama, D´Jorge Grancasa, D´Jorge Plaza San Francisco, D´Jorge Puerto Venecia, D´Jorge La Torre Outlet, D´Jorge Aragonia, El Molino Tapas Puerto Venecia, El Molino Tapas La Torre Outlet, Las Torres, The Boss, Café de la Reina, Ambigú El Foro (Mejor Paquito de Ternasco de Zaragoza y Aragón en 2025), La Antilla Centro (solo muestra), La Antilla Aragonia, bar Pome, La Doris, El cocinero de Goya, La Social, 3 Elementos, Pepito Ternera, Dídola, Kiosco Parque Bruil, Cabecita Loca, Contigo Pan y Cebolla, Wences14, Puffin´s Kitchen, cerevecería Liki2, Dalai Valdespartera, Soho Vermut y Copas, Nola Smoke Actur, La Bokatería y Kempape.

En la provincia de Huesca son 14 finalmente los participantes en 7 localidades, aunque compiten solo 13: Gastrobar El Perdido (Hotel Oroel), en Jaca; Taberna Aragonia, en Ontiñena; cafetería Sam, en Monzón; Rockola Taberna, en Graus; El Portal (Mejor Paquito de Ternasco de Huesca en 2025), en Alcolea de Cinca; y Café Gabi (solo muestra), en Biescas. Y en la capital: La Corralaza, bar La Fábrica, Mérida, Antillón, Tabula Rasa, Da Vinci, El Alambique y Olla de Huesca.

En la provincia de Teruel este año podemos degustar hasta 15 paquitos de Ternasco de Aragón en 9 localidades, aunque compiten solo 14: La Gaso, en Mora de Rubielos; Las Vegas (Mejor Paquito de Ternasco de Teruel en 2025), en Utrillas; La Vía Verde, en Sarrión; Los Maños, en Albentosa; Hotel La Fábrica de Solfa, en Beceite; Hostal de Griegos, en Griegos; Inspira Delice, en Valderrobres; y Glorieta Bistró, La Cabaña MeriDiana, La Ribera y La Esquinita de Boltaña, los cuatro en Alcañiz. Y en la ciudad de Teruel: La Cova, hotel palacio La Marquesa, Pura Cepa Vermú, y La Cantina de Rocco en Dinópolis (solo muestra).

Están en la ruta con sus habituales paquitos pero no compiten: La Antilla Centro y El Templo, de Zaragoza, el bar Gabi de Biescas, y La Cantina de Rocco de Dinópolis en Teruel, que ahora propone a los miles de visitantes que pasan por allí un bocadillo de salchichas de Ternasco de Aragón, pimientos verdes y salsa cheddar.

Creatividad y versatilidad del Ternasco de Aragón en bocadillo

Muchos de los Paquitos de esta edición vuelven a sorprender, con originales propuestas de cocinado y presentación del Ternasco de Aragón. Pero también destacan las recetas más clásicas, con el filete fino a la plancha, ligeramente acompañado de otros ingredientes, como corte y forma de cocinado más habitual entre el pan.

En la provincia de Huesca, Ramón Lapuyade de El Portal de Alcolea de Cinca, ganador provincial del año pasado, vuelve a sorprender con Paquito rabeTA y su mermeladeTA (rabas de filete de pierna de Ternasco de Aragón IGP marinadas, salsa de yogurt de oveja de Fonz, hojas verdes frescas, mermeladeTA con jugo de asado al tomillo, manzana y pepino); y en la Taberna Aragonia, de Ontiñena, presentan su Paquito Goyo, en pan árabe de sémola, con Ternasco de Aragón asado a baja temperatura, crema de sesos, emulsión de ajo asado y encurtidos.

En Teruel, Emiliano Urzay del Pura Cepa Vermú ofrecerá La Ojinegra (sandwich de brioche hojaldrado de pulled de Ternasco de Aragón estilo pastor, con guacamole, alioli de ajo negro y pico de gallo); La Vía Verde de Sarrión ha denominado Alma de Mijares a su paquito de lingote de Ternasco de Aragón, con demi glace de su asado, esturión ahumado, mantequilla trufada y canónigos; y en Inspire Delice de Valderrobres se decantan por el Paquito Origen (Ternasco de Aragón en pan Coquet de aceite, muhamara de pimientos asados con almendras y aceite de oliva, limón y rúcula).

En La Social (Zaragoza), Félix Tena se atreve con un Paquito Churrasquito (tras el finalista Paquito Chilindrito de 2025), con churrasco IGP Ternasco de Aragón, torrezno churruscante, cebolla de Fuentes encurtida en garnacha, alioli de ajo negro y romero, crema de queso de oveja y pan de patata; Alex Viñal, que participa por primera vez en el concurso, ha elaborado para Nola Smoke Actur un paquito de Ternasco de Aragón asado y laminado en su jugo, jamón a la brasa, encurtidos, cheddar, pesto de hierbas y mantequilla ahumada; en el gastrobar Wences14 proponen un viaje Del Pirineo al Mudéjar, con su paquito de Ternasco de Aragón, paté de boletus trufado, Jamón de Teruel, queso Radiquero Río Vero y alioli de borraja; y en Luesia, el argentino Alvaro Nicolás Nardone, de Parrilla Nardone, se ha propuesto recuperar El Paquito de toda la vida: un buen pan del pueblo, con filetes de pierna de Ternasco de Aragón a la brasa, pimiento verde, patatas panaderas, ajo, laurel, mahonesa casera de ajos asados y romero.

La lista completa de propuestas de los 74 locales participantes puede verse en la web www.ternascodearagon.es y se irán presentando todos los paquitos de esta edición en las redes sociales de la IGP Ternasco de Aragón.

La Ruta del Paquito de cordero también en otras 13 provincias

La Ruta del Paquito, el bocadillo preparado a base de carne de cordero, al estilo del clásico pepito de ternera, se creó para fomentar el consumo de cordero de un modo más informal y accesible, llegando a todos los públicos.

Una estrategia común de todo el sector de la carne de cordero en España, que se refuerza y es posible gracias al importante impulso de Interovic, la Interprofesional del Ovino y Caprino, y al apoyo y la implicación de las diferentes IGPs de cordero y cabrito de España.

En esta octava edición de la Ruta del Paquito participan más de 300 establecimientos de otras 13 provincias españolas, además de las tres aragonesas: Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Lleida, Madrid, Navarra, Toledo y Valencia.

Además de destacar las cualidades gourmet del paquito, desde la Interprofesional resaltan “los beneficios medioambientales del consumo de la carne de cordero y caprino, dos de las carnes más sostenibles dentro de la UE” en el marco de la campaña europea ‘Celebra lo cotidiano con cordero europeo’ que se está promocionando este año.

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El Paquito en casa

Para su consumo en casa puede adquirirse el filete fino de Ternasco de Aragón (recomendado para cocinar a la plancha en dos minutos y preparar Paquitos de manera más rápida y sencilla) en más de 400 puntos de venta del cuadrante nordeste de España: en carnicerías especialistas y en los supermercados e hipermercados de Eroski, El Corte Inglés, Alcampo y Carrefour. O puede elaborarse el bocadillo con cualquier otro corte, cocinado o receta.