Una abuela "crossfitera" y Rubén Darío en el examen de Lengua Castellana y Literatura para la PAU 2026 en Aragón

Más de 7.000 alumnos se enfrentan desde este martes a la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad, antes llamada Selectividad) en Aragón. La mayoría de ellos ya se encuentra en las aulas y han contestado a las preguntas de la primera prueba, correspondiente al examen de Lengua Castellana y Literatura. Los exámenes continuarán durante los próximos días con el resto de asignaturas específicas y de modalidad, en un proceso clave que marcará el futuro académico y sus notas de corte para el acceso a la universidad.

En este primer control, los alumnos se han encontrado con una irónica propuesta de comentario de texto. Así, sobre los pupitres bachilleres han leído un texto periodístico de opinión titulado Mi abuela 'crossfitera'. El artículo ofrece una reflexión sobre el culto al cuerpo en las sociedades occidentales modernas, contrastando el esfuerzo físico "inútil" y pagado de los gimnasios actuales con el trabajo cotidiano y no reconocido que realizaban las mujeres en el ámbito rural de épocas pasadas. De hecho, a los alumnos se les pide que reflexionen sobre la idea de que "en la aldea las máquinas eran ellas". El texto pertenece a Najat El Hachmi.

Los estudiantes también han debido responder a preguntas de comprensión, identificar mecanismos de cohesión y resolver cuestiones teóricas de reflexión sobre la lengua. Entre estas últimas, ha destacado el análisis sintáctico de la oración: "Voy sin ir a ningún lado mientras mis compañeros de sala siguen cargando pesos inútiles."

En la parte destinada de la Literatura las preguntas hacen referencia a obras de Rubén Dario y de Miguel Delibes. La primera ha sido soobre el poema Caracol, perteneciente a Cantos de vida y esperanza del nicaragüense, máximo representante del Modernismo. "Y oigo un rumor de olas y un incógnito acento / y un profundo oleaje y un misterioso viento", han leído. Los alumnos han tendido analizar su simbología mitológica y la estructura métrica del soneto.

La segunda opción ha sido a su vez un fragmento clave de la novela Los santos inocentes de Miguel Delibes. El texto seleccionado recoge al momento en el que el señorito Iván abate a "la milana" ante la mirada de Azarías, dejando el ave tras recibir el disparo "una estela de plumas negras y azules".