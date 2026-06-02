Cerfo desarrollará en Andorra un proyecto "pionero" en el reciclado de vidrio de placas fotovoltaicas

El municipio turolense de Andorra acogerá en los próximos meses un proyecto pionero para el reciclado del vidrio de las placas fotovoltaicas. El Centro Europeo de Reciclaje Fotovoltaico (Cerfo) pretende invertir desde 300.000 euros hasta 700.000 euros, cuando esté a pleno rendimiento, en la instalación de una cadena de reciclaje y revalorización del vidrio que se extrae de las plantas de energía fotovoltaica.

El proyecto, que ya está en fase de evaluación ambiental en el Inaga, es un paso intermedio de cara al objeto final de proyecto, que es la creación de un complejo de mayor tamaño y trabajo en Albalate del Arzobispo, también en la provincia de Teruel. "Es un paso previo necesario", explica Jesús Alijarde, director general de Cerfo, que estima que el complejo en Albalate sea capaz de reciclar "9.000 toneladas al año".

Esta inversión en Andorra sirve para convencer, también, a los inversores. "Preferían ciudades más grandes y no creían que hubiera tanto mercado", cuenta Alijarde, que recuerda que el proyecto ya tiene en marcha una planta en Teruel capital, pero sin estar unido todo el proyecto en una cadena: "La intención es el desarrollo industrial en Andorra y demostrar que hay mucho mercado para este proyecto".

El primer paso en la capital de Andorra-Sierra de Arcos prevé una inversión de 300.00 euros y dar trabajo a dos operarios, que emplearían la misma máquina que en el futuro se desarrollará en el gran complejo de Albalate. "Es un incremento pequeño, pero importante para que haya rentabilidad económica", cuenta Alijarde, que tiene en la cabeza las cifras del gran proyecto industrial: 3.000 metros cuadrados en una nave de producción y otros 7.000 metros cuadrados en una de almacén, tras una inversión de unos 3,5 millones de euros y que podría dar trabajo a entre 18 y 30 trabajadores, dato que se alcanzaría cuando estuviera a pleno rendimiento.

Máquina especializada en la separación del vidrio de las placas. / Cerfo

Según explica Cerfo en su proyecto, la intención es "contribuir a la cadena de valor industrial de estos residuos no peligrosos". Llegaría a ocupar 285 metros cuadrados en una parcela de unos 1.000 metros cuadrados en el polígono industrial La Estación de la localidad turolense. Ahí, Cerfo instalaría "una patente" en "cadena de producción", la primera vez que lo lograría, ya que actualmente operan en Teruel de forma separada, sin estar todo completamente integrado en un solo proceso.

La intención de Alijarde, según cuenta en llamada telefónica con este diario, es "automatizar las máquinas que ya tenemos" y hacer que "no pare nada", es decir, que todo sea un proceso continuo. De ahí las diferencias en la inversión, que solo llegará a los 700.000 u 800.000 euros que estiman en la firma cuando la planta en Andorra esté a pleno rendimiento.

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Aunque hay otras tres plantas en España, según Cerfo, que se dedican al reciclaje de placas fotovoltaicas, el proyecto de Andorra será el primer en aplicar la patente de la propia empresa, que mejora el aprovechamiento del vidrio resultante de estas placas, en busca de una nueva vida. "En lo que somos pioneros es en la extracción del vidrio", cuenta Alijarde, que señala que "la competencia tiene el problema que para Cerfo es una ventaja".