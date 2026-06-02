CCOO Aragón denuncia ante el Juzgado de lo Social el calor en las aulas

El sindicato CCOO ha denunciado al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ante el Juzgado de lo Social por el calor en las aulas, una situación que han criticado en la última semana al medir temperaturas de más de 33º grados en algunos centros de la comunidad. Según han explicado desde la organización sindical, la decisión se toma por la "nula voluntad política de la administración" para resolver la situación, que ya llevaron a Inspección de Trabajo el curso pasado sin éxito.

Desde la federación de Enseñanza de CCOO han asegurado que no van a permitir "que las aulas aragonesas se conviertan en saunas año tras año". "La salud laboral de las plantillas y el bienestar del alumnado no son una opción ni una mercancía con la que escatimar presupuesto", han añadido.

Ya el curso pasado, el sindicato, y otros como CGT, CSIF o STEA, denunciaron las altas temperaturas en las aulas ante Inspección de Trabajo. El organismo exigió al Departamento de Educación a climatizar las zonas de descanso del personal, las salas de profesores y los espacios de administración y conserjería antes del 31 de diciembre de 2025, algo que desde todas las organizaciones sindicales que tienen representación en la mesa aseguran que no se ha cumpludio.

Desde CCOO indican que, ante este incumplimiento, lograron que el requerimiento que había enviado Inspección de Trabajo a la consejería "se elevara aa definitivo y que la Jefatura de Inspección lo remitiera directamente al Consejo de Gobierno de Aragón". Educación envió la semana pasada una consulta pública a colegios públicos de Infantil y Primaria (incluidos los públicos integrados), institutos y centros de Educación Especial con el objetivo de "avanzar en el desarrollo de plan de mejora climática Aulas que respiran". Fuentes de la consejería indicaron que esta medida fue la respuesta a la petición de Inspección de Trabajo. Se trata de una fase inicial para poder después llevar a cabo una "priorización objetiva de las futuras actuaciones atendiendo a la diversidad climática, constructiva y de uso de edificios escolares en Aragón".

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Desde CCOO han insistido en que "los cuestionarios no bajan la temperatura de las aulas" y por ello han denunciado la situación ante el Juzgado de lo Social.