Comienza la PAU 2026 en Aragón: más de 7.000 alumnos aspiran a una plaza en la universidad

Más de 7.000 alumnos se enfrentan desde este martes a la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad, antes llamada Selectividad) en Aragón. Lo hacen con los nervios de someterse a un examen común para todos los estudiantes en la comunidad, no así en el país, y con dos novedades principales en la Universidad de Zaragoza: la implantación de detectores de frecuencia para identificar el posible uso de la Inteligencia Artificial (IA) y el poder acceder con DNI electrónico. Inquietudes y cambios que dejan en los estudiantes una sensación de agitación que se ha hecho palpable desde primera hora.

En Zaragoza, la jornada ha comenzado con miles de alumnos concentrados a las puertas de las distintas facultades momentos antes de demostrar su habilidades en Lengua Castellana y Literatura, materia obligatoria que ha sido, como en años anteriores, el primer examen de la PAU.

La prueba ha comenzado a las 9.30 horas, pero ya a las 9.00 los estudiantes habían tomado asiento en las aulas de la facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza tras haber dejado sus móviles u otros dispositivos tecnológicos y sus mochilas apartadas. Los detectores de frecuencia no se han mostrado.

Lo que sí se ha hecho evidente es que la huelga del sector de la limpieza, que ya lleva más de una semana en marcha, continúa. Papeles y residuos se han hecho con el suelo de los pasillos y rellanos de la facultad de Educación, además de acumularse en las puertas de otras como la de Ciencias.

Tampoco han faltado las trabajadoras del sector, que como cada mañana se han acercado al campus público para continuar con una huelga con la que reivindican sus derechos laborales.

Con todo, las huelguistas no han causado malestar entre los estudiantes, que tendrán que haber terminado su primer examen de Lengua Castellana y Literatura a las 11.00 horas como máximo. Tras 45 minutos de descanso, comenzarán el de Historia de la Filosofía, otra de las materias obligatorias. Esta prueba también durará una hora y media.

Por la tarde, los alumnos de Aragón se someterán a las materias de fase voluntaria.

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También el tiempo ha respetado a los aspirantes a la universidad en Zaragoza, que se han encontrado con aulas ventiladas, ventanas abiertas y una ligera bajada de las temperaturas que ha hecho más llevaderas las primeras horas del día.