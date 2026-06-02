La DPZ multiplica por cinco el presupuesto para combatir la soledad no deseada

La Diputación de Zaragoza ha multiplicado por cinco su presupuesto para el plan de lucha contra la soledad no deseada, pasando de uno a cinco millones, dirigido a subvencionar gastos de funcionamiento de los centros sociales y de mayores de los municipios de la provincia con el objetivo de mantener su apoyo a los lugares de encuentro para estas personas.

Esta convocatoria financiará por primera vez los gastos de calefacción y electricidad de los espacios municipales y mantendrá su apoyo a las actividades organizadas para prevenir la soledad no deseada y las inversiones en las instalaciones utilizadas por las personas mayores.

Estas subvenciones están dirigidas a todos los ayuntamientos de la provincia, que tienen de límite para solicitarlas hasta el 8 de junio. Tal como ha asegurado la delegada de Bienestar Social de la DPZ, Mercedes Trébol, este plan servirá de respaldo para que la "gente mayor siga concentrándose juntos en esos espacios de encuentro tan necesarios".

Esta convocatoria incluye una partida de 3,5 millones de euros para el mantenimiento de centros de convivencia de mayores con los que se sufragará los gastos de electricidad y calefacción de titularidad municipal. La subvención alcanzará un límite máximo de 10.447 euros por entidad local solicitante a la que podrán acceder los 292 municipios, las 3 entidades locales y los 40 barrios rurales.

El millón y medio restante contempla subvenciones para actividades dirigidas a la atención y prevención de la soledad no deseada y para inversiones en espacios de encuentro. Las actividades deberán fomentar la autonomía de los mayores y la prevención de la dependencia y también el uso de las nuevas tecnologías y la participación activa en la vida local.

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Los ayuntamientos también podrán sufragar inversiones para la adquisición de equipamiento y obras menores de mejora, acondicionamiento y acceso a los espacios municipales.