Los empleados de banca también salen a la calle: por qué se movilizan y qué reclaman a las entidades

Los trabajadores de la banca se suman este miércoles a una nueva jornada de movilizaciones en toda España para denunciar el deterioro de sus condiciones laborales en un sector que, paradójicamente, continúa encadenando beneficios récord. La protesta tendrá también su reflejo en Aragón con una concentración convocada por CCOO a las puertas de la sede central de Ibercaja, en la plaza de Paraíso de Zaragoza, donde el sindicato quiere visibilizar el creciente malestar existente entre las plantillas de las entidades financieras.

Según los datos de una encuesta elaborada por CCOO entre más de 45.000 trabajadores del sector, más del 90% asegura sufrir una sobrecarga de trabajo derivada de la presión comercial y de la creciente exigencia de cumplimiento de objetivos. El sindicato sostiene que la reducción de plantillas acometida durante los últimos años, unida al cierre de oficinas y a la concentración bancaria, ha incrementado notablemente la carga de trabajo de los empleados que permanecen en las sucursales y en los servicios centrales.

Carga laboral

El malestar es especialmente intenso en la red de oficinas. Casi el 97% de los trabajadores consultados afirma haber sufrido un aumento significativo de la presión y la carga laboral durante los últimos tres años, mientras que más del 85% considera que esta situación tiene efectos negativos sobre su salud física y mental.

Entre las principales quejas figuran la comercialización forzada de determinados productos financieros, las prolongaciones de jornada no reconocidas y la dificultad para desconectar fuera del horario laboral.

CCOO reclama la apertura de una negociación sectorial para abordar lo que considera un problema estructural. Entre sus reivindicaciones figuran el refuerzo de las plantillas, la reducción de la presión comercial, una mayor protección de la salud mental, el respeto a los tiempos de descanso y una participación más activa de los trabajadores en cuestiones como los sistemas de retribución variable. El sindicato también reclama que una parte de los beneficios extraordinarios obtenidos por las entidades financieras se traduzca en mejoras para las plantillas.

Protesta en Zaragoza

La concentración de Zaragoza forma parte de una jornada de protestas convocada simultáneamente en varias ciudades españolas frente a las sedes de algunas de las principales entidades financieras. En la capital aragonesa, la movilización se celebrará a las 12.00 horas ante la sede central de Ibercaja. El responsable estatal del Sector Financiero de CCOO, Javier de Dios Bernal, participará en el acto, al que han sido invitados a participar el resto de sindicatos, según apuntan desde Comisiones Obreras.

Las protestas llegan en un momento de creciente tensión laboral en la banca española. Tras años marcados por expedientes de regulación de empleo, cierres de oficinas y procesos de digitalización acelerada, los sindicatos advierten de que las exigencias comerciales se han intensificado mientras las entidades siguen presentando resultados históricos.

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De hecho, la encuesta de CCOO revela que más del 95% de los empleados de oficinas estaría dispuesto a secundar movilizaciones colectivas para exigir cambios en el modelo organizativo del sector.