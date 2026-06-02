Un examen de Lengua de la PAU Aragón con "buenas sensaciones" y sin drama: "No ha caído teatro y me ha parecido una ofensa"

Final del primer examen de la PAU 2026 en Aragón. La prueba de Lengua Castellana y Literatura II ha llegado a su fin después de 90 minutos que han dejado "buenas sensaciones" entre los alumnos pero también sorpresa. "No ha caído el Teatro y me parece una ofensa", ha indicado Gabriela Albán, que treinta minutos atnes de la hora límite, que eran las 11.00, ya había concluido. Con Los Santos Inocentes, Miguel Delibes ha sido el elegido. "Muchos nos habíamos visto más teatro, pero narrativa está bien. Miguel Delibes está bien", ha señalado Gabriela.

Según han explicado porfesores y estudiantes, el drama era la novedad de Lengua Castellana y Literatura en la PAU 2026 de Aragón, y por eso muchos alumnos esperaban que fuera el género elegido. Con todo, Gabriela ha salido con buenas sensaciones del primer examen de la PAU. "Los pares mínimos bastante bien, normal", ha detallado. La oración la ha dejado en blanco, "pero solo es un punto".

Gabriela solo se presenta a la fase obligatoria de la PAU porque quiere estudiar Actuación. "Hago la PAU más que nada por tenerla hecha, porque me parece que siempre veien bien. Relamente no la necesito, pero ya que estoy la hago y la tengo hecha", ha compartido.

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Similares son las sensaciones de Juan Portero, otro aspirante. "No ha ido como esperábamos, porque pensaba que iba a caer el teatro, que lo metían nuevo este año, y no ha caigo. La verdad que un poco disgustados en ese aspecto, pero el resto del examen lo hemos hecho lo mejor que hemos podido", ha compartido el joven, que ha agregado que en el resto de preguntas de la prueba le han dejado "buenas sensaciones". "Toca ser positivos y esperar que corrijan bien", ha señalado.