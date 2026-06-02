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Los fondos de las comunidades autónomas

El Gobierno de Aragón no irá a la bilateral con el Ministerio de Hacienda por la reforma de la financiación autonómica

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, insiste en negociar "en una mesa con todos" y considera que "no se dan las condiciones" para cambiar el modelo a un año de las elecciones y por la situación política nacional. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, reclama "diálogo" y cree que sí se puede activar el nuevo formato el 1 de enero de 2027

El delegado del Gobierno, Fernando BEltrán, y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, este martes.

El delegado del Gobierno, Fernando BEltrán, y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, este martes. / Josema Molina

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Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El Gobierno de Aragón no participará en la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica. El consejero aragonés del ramo, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado este martes su negativa a la convocatoria de Arcadi España, titular de Hacienda del Gobierno central, expresada el lunes por la tarde. El Gobierno aragonés insiste en abordar la negociación "en una mesa con todos", con la totalitad de las comunidades del régimen común. Y considera que "no se dan las condiciones", por el momento político que atraviesa el país, para negociar la reforma del reparto de los fondos. El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, sí apuesta por "el diálogo" y considera que el formato podría entrar en vigor en 2027, cumpliéndose con los deseos del ministerio.

Tanto Bermúdez de Castro como Beltrán han participado este martes en la segunda jornada de trabajo entre directores generales de Protección Civil para la preparación del eclipse solar que se vivirá en Aragón el próximo mes de agosto. A preguntas de los periodistas antes del inicio del cónclave, el resposable de la Hacienda aragonesa ha reclamado que la negociación se dé con "todos sentados en una mesa y desde el sosiego y la tranquilidad". El popular ha mantenido que le dirá al ministerio que sí irá al Consejo de Política Fiscal y Financiera, "pero que por serparado Aragón no se va a juntar". Bermúdez de Castro explicita así su rechazo a la bilateralidad con Hacienda.

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El consejero aragonés también ha analizado que a la comunidad, como al resto de territorios, le gustaría tener "un buen sistema de financiación" y se ha mostrado "dispuesto" a acudir a una reunión con todas las comunidades autónomas. "Nosotros entendemos que la reforma se debe hacer desde el conjunto de las comunidades", ha rematado el consejero aragonés, que desea que el futuro sistema de financiación contemple "las peculiaridades de cada uno": "Aragón no se parece en nada a Valencia, ni a Madrid ni a Andalucía. Cada uno tenemos nuestras peculiaridades y todos en la misma mesa tenemos que explicar lo nuestro".

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