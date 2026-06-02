El Gobierno de Aragón y Aena estudian incorporar vuelos chárter para 'resucitar' al aeropuerto menos utilizado de España

El Gobierno de Aragón sigue trabajando para darle mayor actividad al aeropuerto Huesca-Pirineos, el menos utilizado de todas las terminales de España. Una infraestructura que se mantiene a flote con un puñado de trabajadores y que pese a su bajo uso no genera un agujero en las cuentas de Aena, que junto a la DGA aspira a que cada vez sean más los aviones y pasajeros que lleguen al norte del país desde el aeropuerto oscense.

El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez, ha hecho referencia este martes a una reciente reunión entre el Ejecutivo autonómico y Aena y en la que se abordó cómo mejorar la estructura oscense. Según Sánchez, que ha aprovechado su comparecencia en las Cortes para presentar las líneas maestras de la legislatura recién iniciada, es "necesario iniciar la actividad" en Huesca-Pirineos.

"Se está planteando mejorar un poquito la operatividad en número de viajeros", ha resumido Sánchez a cuestiones de la oposición, a la que ha detallado que será con "vuelos chárteres vinculados, sobre todo, al turismo de nieve". "Son cuestiones complicadas, pero trabajamos en ello", ha resumido el director general de Transportes.

Miguel Ángel Gracia

El responsable autonómico ha recordado que, desde hace tiempo, hay otro proyecto vinculado a Huescas-Pirineos que también serviría para dar más vida a la infraestructura. "El famoso proyecto de la escuela de pilotos", ha resumido Sánchez. Una iniciativa que pretende recuperar la actividad que durante casi un lustro ejerció la firma australiana Airways Aviation, que entre 2016 y 2020 fue centro formativo en Huesca para aspirantes a surcar los cielos. En una visita al aeropuerto hace unos meses, Aena admitía a este diario estar abierta a negociar la llegada de una nueva empresa que recuperase la actividad. El gestor público aeroportuario invirtió en el último curso unos 176.000 euros para la climatización de las oficinas.

Huesca-Pirineos cerró 2025 con tan solo 1.010 pasajeros, quedando como el aeropuerto menos utilizado del país. En cualquier caso, el dato del pasado año supuso más del doble del tráfico registrado en 2024, con un crecimiento del 109,5% en el número de pasajeros. Aena optimiza costes ya que cuenta con solo 15 trabajadores en la estructura oscense y otros seis empleados externos entre vigilantes de seguridad, encargadas de la limpieza y jardineros.