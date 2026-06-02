El Gobierno de Aragón "estudiará" una tarifa plana para jóvenes y pueblos para el autobús de carretera

La consejería de Vivienda, Fomento, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón "estudiará" establecer "una tarifa plana" para jóvenes y vecinos de zonas de rurales para el uso del autobús por carretera. Así lo ha anunciado el director general de Tranportes, David Sánchez, que ha presentado en las Cortes su plan para la legislatura que plantea la renovación de la tarjeta para este medio de transporte y la creación de una plataforma "a demanda pura" para los usuarios. Los planes de la consejería también pasan por una plataforma que dé más información al usuario, la creación de una nueva parada en Tarazona y el impulso de las conexiones ferroviarias de la comunidad autónoma.

Sánchez, que ha comparecido en el Parlamento autonómico a petición de Chunta Aragonesista y Teruel Existe, ha avanzado que el estudio de esta tarifa plana se desarrollará conforme se tengan "más datos" sobre el uso de este medio de transporte, que ha tenido un aumento en los últimos tiempos. La intención de este abaratamiento del billete tiene como objetivo beenficiar a "los perfiles que hacen un uso recurrente" de este medio y que se aplique en las zonas que sea "más necesario" para facilitar la utilización del servicio.

La tecnologización del sistema de autobús por carretera es uno de los retos que se plantea Transportes para los próximos cursos. El director general ha avanzado la creación de "una nueva plataforma de servicios de transporte a demanda pura" y con la que pretende "flexibilizar" los horarios y las rutas para que "se adapten" a las peticiones de los usuarios. Esa plataforma incluiría "el sistema central de gestión" que se pretende finalizar en los próximos meses, la tarifa plana o la creación de una tarjeta digital. Los plazos que maneja la dirección general dependerá de la incorporación de todos los elementos a este sistema.

"El objetivo es seguir trabajando como hasta ahora para mejorar y ajustar los servicios a las necesidades de la población", ha resumido Sánchez, que aspira a "incorporar nuevas y mejores prestaciones" que permitan "consolidar" el uso del transporte público. Sobre el mapa concesional, uno de los elementos de que más ha destacado la consejería que lidera Octavio López, el director general ha presumido de que "Aragón es la primera comunidad que diseña, planifica, licita y pone en marcha un nuevo mapa de transportes de forma completa para toda la región". Según Sánchez, los lotes de Teruel "se han incrementado un 10%" y se ha detectado "una tendencia al alza en el número de viajeros" en los cinco contratos del servicio.

Estación en Tarazona y marquesinas inteligentes

Sánchez ha avanzado que el Gobierno de Aragón "colaborará" con el Ayuntamiento de Tarazona para crear "una nueva estación municipal de autobuses" en la localidad, ya que es el único municipio de Aragón fuera del área metropolitana de Zaragoza con más de 10.000 habitantes que no cuenta con esta infraestructura.

En una línea similar, el director general de Transportes ha señalado que "todos los puntos de parada tendrán una marquesina o poste identificativo" de tipo inteligente que ofrezca información actualizada al usuario. Lo hará a través de un código QR que conectará con esa plataforma central desde la que el Gobierno autonómico pretende controlar la mayoría de los servicios que se ofrezcan desde la dirección general de Transportes.