Gonzalo Crespo, el número uno de la PAU 2019 en Aragón que ahora trabaja en Holanda: "Mis padres me animaron mucho a salir fuera"

Terminó la carrera universitaria. Luego, el máster. El que fuera la mejor nota de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad, en ese momento llamada EVAU y antes Selectividad) trabaja ahora en una empresa en Delft (Holanda) rediseñando la red electrónica. Lo explica por teléfono siete años después. "Lo que hacemos es crear redes inteligentes que reemplazan a la que hay ahora, que está anticuada, y esas redes nos permiten integrar de mejor manera energías renovables, un sistema de almacenamiento de energía, nuevas cargas como la distribución de potencia en centros de datos o estaciones de carga en vehículo eléctrico", desarrolla Gonzalo Crespo un día antes de que 7.000 estudiantes de Aragón se enfrenten a la PAU.

Gonzalo detalla que él se dedica "al diseño de la electrónica que maneja en tiempo real el flujo de energía en la red". "Es lo que se llama diseño de convertidores de electrónica de potencia", matiza. El joven consiguió este trabajo tras cursar un máster en la Universidad Técnica de Delft, ya que realizó su Trabajo Fin de Máster (TFM) en la empresa en la que ahora trabaja. "Consistió en desarrollar un cargador de coche eléctrico con salida doble para poder cargar dos coches a la vez con un diseño que fuera individual pero teniendo doble salida", desgrana. En agosto de 2025 concluyó su formación y se adentró en el mundo laboral.

Sus sensaciones de este primer año de trabajo son positivas. Y es que Gonzalo ya se imaginaba viviendo fuera de España cuando hizo la PAU en 2019. "Había visto a muchos amigos que se habían ido de Erasmus o que directamente habían hecho la carrera en otro país teniendo muy buenas experiencias. Mis padres me animaron mucho a salir fuera y poder tener esa oportunidad que para la mayoría de gente que conozco siempre había sido muy positiva", señala.

"Muchos amigos se habían ido de Erasmus o directamente habían hecho la carrera en otro país teniendo muy buenas experiencias" Gonzalo Crespo — Mejor nota PAU Aragón 2019

Por eso, después de estudiar Ingeniería Electrónica y Automática en la Universidad de Zaragoza decidió marcharse a Holanda. "Ya que en la carrera no me había ido, decidí que me iba fuera a hacer el máster", relata. Gonzalo desconocía si le gustaría o no el país o si se quedaría un tiempo después. Pero todo salió bien. "He encontrado amigos y sigo haciendo los hobbies que me gustan", celebra.

Gonzalo considera que "está muy bien" la filosofía del trabajo que hay en Holanda, a lo que suma que "hay mucha gente de distintos lugares del mundo y todos hablan en inglés". "Son personas abiertas, de muchas nacionalidades y resulta fácil integrarse", expresa. Por eso, por sus planes no pasa, por ahora, volver a Zaragoza. "Estoy empezando a estudiar holandés, pero todavía no me manejo. Mi idea es poder hablarlo fluido en algún momento para seguir creciendo dentro de Holanda", comparte.

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El joven llegó a Holanda después de ser la mejor nota en la PAU Aragón 2019 con un 13,995, una carrera universitaria y un máster de un año. A partir de mañana y hasta este jueves, más de 7.000 estudiantes se enfrentarán a la Prueba de Acceso a la Universidad en la comunidad y con sus calificaciones elegirán qué camino seguir.