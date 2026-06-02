La historia se alía con un eclipse perfecto: hasta un 80% de opciones de cielo despejado en Aragón

En Aragón, las previsiones históricas juegan a favor de habitantes, turistas y curiosos que han marcado en rojo la fecha del 12 de agosto con motivo del eclipse solar. Las nubes son el gran enemigo de un fenómeno de estas características, aunque las previsiones, no oficiales dado que faltan más de dos meses, son optimistas. Un análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) concluye que los principales puntos elegidos por el Gobierno de Aragón para observar el eclipse total del 12 de agosto de 2026 cuentan con una elevada probabilidad de disfrutar de cielos despejados. En algunos casos, las opciones alcanzan el 80%.

El estudio analiza cómo suele ser el tiempo durante las tardes del 12 de agosto a partir de los registros meteorológicos de los últimos años. No se trata de una predicción para ese día concreto, pero sí de una referencia muy útil para conocer qué condiciones son las más habituales en las zonas que quedarán bajo la franja de totalidad del eclipse.

Aragón ha planteado siete grandes puntos oficiales de observación repartidos por todo el territorio: el antiguo aeródromo de Calamocha, MotorLand en Alcañiz, la estación de esquí de Javalambre en Camarena de la Sierra, los polígonos de Cariñena y Épila, además de Ariza y Monreal del Campo. Según el análisis de Aemet, todos ellos presentan una baja probabilidad de que la nubosidad impida contemplar el fenómeno astronómico.

La provincia de Teruel concentra algunos de los emplazamientos más favorables. En localidades como Calamocha, Monreal del Campo o Alcañiz, el comportamiento habitual de la atmósfera en estas fechas apunta a jornadas secas, calurosas y con abundante presencia de sol. Históricamente, las lluvias son prácticamente inexistentes a mediados de agosto y predominan los cielos despejados.

En Zaragoza las perspectivas también son positivas. Tanto Ariza como Cariñena suelen registrar un ambiente estable y soleado durante estas fechas. En el conjunto del valle del Ebro, la probabilidad de disfrutar de cielos poco nubosos o despejados ronda el 70%, aunque existe cierta posibilidad de que aparezcan nubes de evolución durante las horas centrales de la tarde.

El informe sitúa al interior peninsular en una posición intermedia respecto a la nubosidad. Amplias zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro presentan frecuencias de entre el 50% y el 70% de cielos despejados, reflejo de un verano generalmente estable, aunque no completamente libre de nubosidad.

La situación cambia radicalmente en el norte. La franja cantábrica aparece como la zona con mayor riesgo de nubes. En el litoral de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, las probabilidades de disfrutar de cielos despejados se sitúan entre el 30% y el 50%, porcentajes notablemente inferiores a los de Aragón.

Los colores rojos, naranjas y amarillos representan zonas donde los cielos despejados o poco nubosos son menos frecuentes; los azules y verdes indican mayores probabilidades de buena visibilidad. / Aemet

Por el contrario, la mitad sur de la Península presenta las mejores estadísticas de cielos despejados de toda España. Sin embargo, estas zonas quedan fuera de la franja de totalidad del eclipse y no podrán disfrutar del espectáculo con la misma intensidad que en los territorios más privilegiados.

Los autores del estudio recuerdan que estas conclusiones no permiten saber qué tiempo hará exactamente el 12 de agosto de 2026. Para conocer una previsión fiable habrá que esperar a los días previos al eclipse. Lo que sí ofrece el análisis es una referencia sólida sobre cómo suele comportarse la atmósfera en esas fechas y cuáles son las zonas con mayores garantías de observación.