El hospital de Alcañiz atiende a sus primeros pacientes: "Ofrecemos una asistencia sanitaria del siglo XXI"

Los primeros pacientes ya han sido trasladados al recién estrenado hospital de Alcañiz, que ha empezado este martes 2 de junio a prestar servicio después de una larga reivindicación ciudadana y varios años de obras. El Servicio de Urgencias del nuevo hospital ha comenzado a funcionar y, entre las 9.00 horas y las 12 horas, ha atendido a sus primeros 16 pacientes. Además, se ha podido completar, en su integridad, el traslado de los 60 pacientes que estaban ingresados en el antiguo hospital.

Este proceso se había programado en varios días, pero, finalmente, se ha podido culminar en esta primera jornada. El gerente del sector sanitario de Alcañiz, Pedro Eced, ha explicado que estos traslados se han realizado sin incidentes y suponen que el grueso de la actividad hospitalaria se realiza ya en las nuevas instalaciones.

Por su parte, los quirófanos están preparados y esta primera semana realizarán operaciones de urgencia –a las 12:00 horas de este martes, 2 de junio, no había sido necesaria ninguna-. Las intervenciones quirúrgicas programadas se iniciarán el lunes, 8 de junio.

El gerente del sector de Alcañiz ha recordado que este martes, día 2, también han comenzado las consultas externas de Oftalmología y el Hospital de Día Onco-Hematológico, donde se dan tratamientos ambulatorios contra el cáncer. En esta primera jornada, se ha recibido a 15 pacientes, que es la cifra diaria habitual.

Pedro Eced ha agradecido el esfuerzo del equipo directivo y de todos los trabajadores del hospital, que han compatibilizado la actividad en ambas infraestructuras desde que el 30 de junio del año pasado el nuevo hospital abriera sus puertas, fecha desde la que se ha efectuado una puesta en marcha paulatina. El gerente del sector sanitario de Alcañiz señala que el grueso de la actividad se realiza ya en las nuevas instalaciones

Nuevas consultas

El nuevo Hospital de Alcañiz ofrece desde el lunes, 1 de junio, las consultas de Otorrinolaringología y Tocología. Este miércoles, 3 de junio, comienzan las consultas de Ginecología y Anestesia, mientras que el lunes que viene, 8 de junio, iniciarán su actividad el Hospital de Día Quirúrgico y el Hospital de Día Polivalente y del Paciente Crónico Complejo.

También ese día comenzará a atenderse la hospitalización domiciliaria desde las nuevas instalaciones.

Con el inicio de las extracciones de sangre, el próximo 16 de junio, se producirá la salida definitiva de pacientes del hospital viejo. Pedro Eced ha subrayado el esfuerzo realizado por el Gobierno de Aragón en este centro, dotándole de la última tecnología y de un nuevo equipamiento que mejora las prestaciones sanitarias y el confort tanto para trabajadores, como para pacientes y sus familiares.

También ha evidenciado la apuesta del Ejecutivo autonómico por ofrecer en el nuevo Hospital de Alcañiz la hemodiálisis y por dotar a la sanidad pública de este sector de una resonancia magnética y un densitómetro, tratamiento y pruebas que anteriormente estaban externalizados.

"El nuevo hospital ofrece una asistencia sanitaria del siglo XXI, dando un importante impulso a la prestación asistencial del sector de Alcañiz", ha remarcado Eced.

Noticias relacionadas

El nuevo Hospital de Alcañiz tiene una población de referencia de unas 73.000 personas, de 85 municipios y siete comarcas: las de Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas Mineras. El nuevo centro hospitalario triplica la superficie respecto al viejo al pasar de 18.429 a 53.241 metros cuadrados; crecen en número de camas, con 41 más, de 137 a 178, a las que hay que sumar las 20 de hospitalización a domicilio, que ya existían. También se duplican los quirófanos -de 3 a 6- y los paritorios -de 2 a 4-.