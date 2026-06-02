La huelga de la limpieza deja rastro en la Universidad de Zaragoza a pocas horas para la PAU

Las reivindicaciones del sector de la limpieza se dejan notar en el campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza y en otros puntos del centro público universitario. A pocas horas de que comiencen las Pruebas de Acceso para la Universidad (PAU) en la capital aragonesa, que suponen el movimiento de unas 8.000 personas en las distintas facultades que son sede de los exámenes, ya se nota el impacto de la huelga indefinida convocada por los sindicatos CCOO, UGT y OSTA ante la ruptura de las negociaciones del nuevo convenio con las patronales de la limpieza.

Desde UGT denunciaron ayer el intento de la universidad de incrementar los servicios mínimos precisamente en estos días de la PAU, algo que califican de "atropello a los derechos laborales de los más vulnerables de la sociedad". Fuentes de la Universidad de Zaragoza no han confirmado este extremo a este diario, ni han valorado la situación.

Papeleras desbordadas, algunos baños clausurados en varias facultades por la falta de salubridad, papeles por el suelo, vasos, botellas, cartones acumulados... Las imágenes del entorno del campus de San Francisco dejan clara la importancia del sector de la limpieza en el mantenimiento de los espacios y la salubridad del entorno.

Acumulo de cartones en la escalinata de acceso al centro mayor universitario Pedro Cerbuna. / Jaime Galindo

Una limpieza y desinfección que cobra todavía más importancia en estos tres días, con la celebración de la PAU, que dejará en el entorno del campus público el trasiego de más de 7.200 estudiantes aspirantes en los exámenes, además de los profesores de los institutos, el dispositivo de presidentes de tribunales y los propios docentes encargados de la vigilancia en los exámenes. En total, unas 8.000 personas que usarán este entorno durante los próximos tres días.

Vasos acumulados en la facultad de Educación. / Jaime Galindo

Tanto es así que, en algunas facultades, los decanos han traladado comunicaciones internas al personal docente y al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, así como al estudiantado, la necesidad de su "colaboración" para "evitar que se deterioren las condiciones de salubridad, máxime en esta época de canícula".

Pintadas en los baños del campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza. / Servicio Especial

En su documento reclaman también "comprensión general ante el ejercicio de un derecho, como es el de huelga, con el que se pretenden conseguir unas condiciones laborales dignas".Y en esta primera semana de paros indefinidos han aparecido ya las primeras pintadas de apoyo a las trabajadoras del sector, con el lema 'Juventud trabajadora con la huelga de limpieza', como se puede leer en uno de los baños de la facultad de Filosofía y Letras.

Pese a los efectos de la huelga, que van desde el sector industrial al ámbito de los edificios públicos en Aragón, la patronal todavía no ha hecho "el más mínimo movimiento" ni ha convocado a los sindicatos para retomar la negociación.

Accesos llenos de papeles en la facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. / Jaime Galindo

Apoyo estudiantil

Desde el colectivo de estudiantes E. D. U. (Estudiantes en Defensa de la Universidad), su portavoz, Cristina Martín, muestra todo su apoyo a la reivindicación del sector de la limpieza. "Hay papeles en las entradas de algunas facultades que no se han recogido desde la semana pasada, entendemos que lo hicieron para que se notara su ausencia y no hay problemas más graves. En algunos baños, en alguna facultad, sí que se han tenido que cerrar, y es verdad que estos días de la PAU habrá más gente en la universidad", constata.

"Hay papeles en las entradas de algunas facultades que no se han recogido desde la semana pasada"

Sin embargo, incide en que el parón que supone la huelga de la limpieza no impide la actividad diaria. "Se puede vivir perfectamente en la universidad", dice Martín, que recuerda que en estos días previos a los exámenes hay menos alumnos en las facultades y más en las bibliotecas, "donde se está concentrando la actuación de las trabajadoras en servicios mínimos para evitar que haya problemas de limpieza donde más gente hay", explica.

Además, reflexionan sobre la importancia de que se note que el sector está haciendo huelga. "Si las compañeras están en huelga, subirles ahora los servicios mínimos sería boicotearles. Su lucha es tan digna como cualquier otra", recalca Martín.