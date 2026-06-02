Aragón alcanza en mayo un nuevo máximo histórico de trabajadores con un récord de contrataciones

Aragón alcanzó en mayo un nuevo máximo histórico de trabajadores. La Seguridad Social ha registrado una afiliación media de 651.430 cotizantes, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La comunidad ganó 16.251 afiliados respecto a abril, un incremento del 2,6% que supone la mayor subida mensual para un mes de mayo de los últimos años y permite superar por primera vez la barrera de los 650.000 ocupados.

El dato consolida la fortaleza del mercado laboral aragonés en un contexto marcado por la expansión de la actividad industrial, logística y de construcción, además del impulso estacional ligado a la hostelería y los servicios.

En comparación con mayo de 2025, Aragón suma 18.996 afiliados más, lo que representa un crecimiento interanual del 3%, una tasa superior a la registrada un año antes. La evolución confirma una tendencia sostenida de creación de empleo que ha llevado a la comunidad a ganar más de 74.000 afiliados desde 2021.

El nuevo récord llega además en un momento en el que Aragón encadena varios ejercicios de crecimiento económico apoyado en grandes inversiones empresariales, especialmente vinculadas a la industria, los centros de datos, las energías renovables y la logística.

Los datos del paro

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Aragón en mayo ha bajado respecto al mes anterior en 709 personas, un 1,46 %, lo que deja el número total de personas en paro a 47.798. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, respecto a mayo del año pasado el paro ha descendido en 1.507 personas, un 3,06%. Es el tercer mes consecutivo de bajada.

En el quinto mes del año el paro ha caído respecto al mes anterior en las provincias de Zaragoza y de Huesca, en 643 y 88 desempleados y un 1,69% y 1,35% menos, mientras que ha subido en la de Teruel en 22 personas, un 0,55%. De esta forma, el número total de desempleados en la provincia de Zaragoza se ha situado a finales de mayo en 37.330, en la de Huesca en 6.422 y en la de Teruel en 4.046.

Respecto a mayo de 2025, el paro ha disminuido en 1.412 personas en la provincia de Zaragoza (un 3,64 %) y en 112 en la de Huesca (1,71 %), mientras que ha subido en 17 personas en la de Teruel (0,42 %).

De los 47.798 desempleados registrados en las oficinas de empleo a final del mes pasado, 29.482 son mujeres (el 61,68% del total) y 18.316 hombres (38,32 %). Por edades, 4.360 parados tienen menos de 25 años (2.375 hombres y 1.985 mujeres) y 43.438 más de esa edad (27.497 mujeres y 15.941 hombres).

En mayo el paro ha subido en 11 personas entre el colectivo sin empleo anterior y ha bajado en todos los sectores: en 535 personas en servicios, 125 en agricultura, 38 en industria y 22 en construcción. De este modo, el número total de desempleados a finales de mayo se ha situado en 33.283 en servicios, en 5.299 entre las personas sin empleo anterior, 5.153 en industria, 2.461 en la construcción y 1.602 en la agricultura.

El número de extranjeros desempleados registrados en Aragón en mayo se ha situado en 10.195 (un 21,33 % de total de parados) tras bajar en 347 personas respecto al mes anterior (un 3,29 %), mientras que en términos anuales el paro entre este colectivo ha caído en 34 personas, un 0,33 %.Del total de parados extranjeros, 6.751 proceden de países extracomunitarios (el 66,22 %) y 3.444 de comunitarios, el 33,78 %.

Sube la contratación

En Aragón se han firmado el quinto mes del año 46.268 contratos, 10.579 más que el mes precedente, lo que supone un repunte del 29,64%, y 1.902 más que en el mismo mes de 2025, un 4,29% más. Del total de contratos suscritos, 20.804 eran indefinidos, el 44,96%, y temporales 25.464, el 55,04%.

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A finales de mayo, 42.078 personas percibían algún tipo de prestación en Aragón, el 88,03 % del total de desempleados. De ellos, 24.009 recibían prestación contributiva, 18.046 un subsidio y 23 una renta activa de inserción. El gasto en prestaciones por desempleo en Aragón fue de 51,56 millones de euros, con una cuantía media de la prestación contributiva de 1.033,6 euros al mes.