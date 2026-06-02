Pilar Alegría (PSOE) exige "una solución definitiva" para el consultorio de Azuara y la DGA reclama "una reflexión" por las licencias en zona inundable

Los efectos de las riadas del pasado verano que dañaron infraestructuras en Azuara y otras localidades del Campo de Belchite siguen teniendo eco en la política autonómica. La líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha acudido este martes al municipio para denunciar "la incapacidad de gestión y la falta de respuestas" del Gobierno de Jorge Azcón a un pueblo que "sigue sin tener una solución definitiva" para recuperar su centro de salud. La respuesta del Gobierno autonómico no ha tardado en llegar, y por partida doble. En primer lugar, con el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, que reclamó "una reflexión" al consitorio de Azuara, gobernado por el PSOE, sobre las licencias de obra en zonas inundables. Y, posteriormente, desde el Departamento de Sanidad, donde señalan que no han recibido "ninguna propuesta viable" para reubicar el consultorio.

La dirigente socialista ha visitado la localidad acompañada por el alcalde, Joaquín Alconchel, y allí, indican desde el PSOE, ha lamentado que los pacientes de la zona sanitaria sigan siendo atendidos en la ludoteca municipal que el Ayuntamiento de Azuara habilitó en apenas 48 horas para garantizar la continuidad del servicio. "Mientras el ayuntamiento actuó con rapidez y responsabilidad, el Gobierno de Aragón sigue sin dar una respuesta definitiva", ha señalado Alegría. Ha recordado que Azcón "estuvo desaparecido" cuando ocurrió la riada y, un año después, sigue "sin dar explicaciones y sin aportar soluciones a un servicio tan esencial como la atención sanitaria", ha afirmado.

Además, aunque el consistorio se ha preocupado y en una carta remitida al ejecutivo autonómico el pasado julio trasladó distintas alternativas para la ubicación del nuevo centro sanitario, la respuesta de Azcón "sigue sin existir". "En lugar de asumir responsabilidades y ofrecer soluciones, sigue instalado en la indiferencia y la inacción", ha manifestado Alegría.

El PSOE reclama a Azcón que visite la localidad, se reúna con el ayuntamiento y estudie conjuntamente las alternativas para hacer realidad cuanto antes un nuevo centro de salud porque por parte del ayuntamiento existe "disposición, existen recursos y existe voluntad de colaboración".

Doble respuesta del Gobierno de Aragón

A primera hora de la mañana, antes de participar en la reunión de Protección Civil sobre el eclipse del próximo 12 de agosto, Roberto Bermúdez de Castro (Hacienda, Interio y Administración Pública) ha pedido "una reflexión sobre las licencias de obra que ha dado el Ayuntamiento de Azuara en zona inundable". El popular ha señalado que había "muchas edificaciones" cerca del cauce del río que, por la riada, se vieron afectadas.

Bermúdez de Castro ha advertido al alcalde de Azuara que "si viene otra riada, se volverá a encontrar con equipamientos públicos afectados". Y ha destacado el caso de la residencia del municipio, "de la que las vigas aparecieron siete pueblos más abajo por estar en zona inundable". Pese a las críticas, el consejero aragonés se ha mostrado "a disposición" del consistorio para que Azuara tenga "todos los equipamientos posibles, pero en zona no inundable".

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Después de la respuesta de Bermúdez de Castro ha llegado la del Departamento de Sanidad, que ha defendido que la DGA trabajó "de manera diligente y rápida y habilitó en menos de diez días la ludoteca como consultorio sanitario". "La rehabilitación del antiguo consultorio no es viable por ser zona inundable, según constata un informe técnico de la dirección del área de obras , instalaciónes y equipamientos del Departamento de Sanidad", insisten desde la consejería del popular Ángel Sanz, que asegura que ya han informado de este hecho al Ayuntamiento de Azuara y considera que "la mejor alternativa es transformar en consultorio el edificio de la antigua cámara agraria puesto que reúne las condiciones óptimas para dicho uso". "Hasta el momento no hemos recibido en el Departamento propuesta alguna como solución viable por parte del Ayuntamiento de Azuara", censuran desde la DGA, que recuerda que el PSOE rechazó en el pleno la habilitación de la cámara agraria para esos fines.