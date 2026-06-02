Ponen la primera piedra para 18 nuevas viviendas para trabajadores turísticos en un municipio del Pirineo: "Se merecen una vivienda digna"

Nuevo paso adelante para una promoción de viviendas asequibles en el territorio aragonés. El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha presidido hoy el acto de colocación de la primera piedra de las 18 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible en Jaca.

La promoción, impulsada a través de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), se enmarca en el Programa Más Vivienda, Mejor Turismo del Plan Aragón Más Vivienda, está especialmente dirigida a trabajadores del sector turístico, como camareros, cocineros o monitores de esquí, con el objetivo de que las dificultades de acceso a un hogar no frenen el desarrollo laboral y económico de los municipios turísticos.

"El turismo es el motor económico de esta tierra, pero los motores no funcionan sin profesionales como ellos", ha reconocido Octavio López, para quien "estos profesionales se merecen una vivienda digna y asequible en la que vivir y en la que descansar cuando no están en su puesto de trabajo". El consejero de Vivienda ha advertido de que "si un trabajador no tiene un hogar digno y que pueda pagar, las empresas no encontrarán manos para impulsar sus negocios y los municipios turísticos lo pagarán caro".

Las obras de las 18 viviendas de Jaca han sido adjudicadas a la empresa zaragozana ACYC, OBRAS Y SERVICIOS S.L.U. por un importe de 3.223.296,82 euros, con un plazo de ejecución de 16 meses se finalizarán en septiembre de 2027.

Recreación del bloque de 18 viviendas para trabajadores turísticos que se construirá en Jaca. / Gobierno de Aragón

Así serán las nuevas viviendas

El nuevo edificio, que se levantará sobre una parcela de la calle Llano de la Victoria de Jaca, se distribuirá en seis niveles. Contará con una planta sótano destinada a garajes, trasteros e instalaciones; una planta baja que albergará el zaguán de acceso y cuatro viviendas; tres plantas intermedias con cuatro viviendas en cada una de ellas; y una planta bajo cubierta con dos viviendas más. En total, la promoción ofrecerá diez viviendas de dos dormitorios y ocho de tres dormitorios, todas ellas equipadas con sus respectivos trasteros y garajes.

El programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’, integrado en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, cuenta con un presupuesto global de más de 80 millones de euros para promover soluciones residenciales en los 43 municipios más turísticos de la comunidad. En total, se prevé la construcción de 488 viviendas repartidas de forma estratégica: 17 municipios en la provincia de Huesca, 18 en Teruel y ocho en Zaragoza.

El espíritu de esta iniciativa es facilitar vivienda asequible que permita a los trabajadores residir en ellas a un precio asumible para aprovechar las oportunidades laborales que brinda el sector turístico, permitiendo a un tiempo la captación de mano de obra por parte de las empresas, evitando que la falta de alojamiento sea un impedimento en enclaves donde el turismo es el principal motor económico.

101 viviendas en marcha

López ha enumerado las viviendas del programa que ya están en marcha: "Con las de Jaca, el Gobierno de Aragón suma ya 101 viviendas de este programa en fase de obras distribuidas por todo el territorio: 9 en Broto, 15 en Boltaña, 22 en Aínsa, 23 en Villanúa, 6 en Beceite, 4 en Gúdar y 4 en Fayón".

Las primeras viviendas en entregarse serán las de Villanúa (julio de 2026) y Broto (septiembre de 2026). En octubre finalizarán las de Fayón, mientras que las promociones de Beceite, Boltaña, Aínsa y Gúdar estarán concluidas a finales de este mismo año.

López ha recalcado el enfoque que difiere "radicalmente de la estrategia de regulación de precios e intervención del mercado" promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda a través de la ley estatal, que acaba de cumplir tres años desde su entrada en vigor. "Es una ley que ha demostrado no ser útil y que está agravando el problema elevando los precios en las zonas tensionadas, por lo que no se aplicará en ese aspecto en la comunidad autónoma", ha dicho el consejero, a pesar de que en ningún momento se ha aplicado la ley en la comunidad autónoma.

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"Mucho cuidado con lo que se hace en vivienda, desde luego nosotros lo tenemos claro: construir más vivienda pública, colaborar con las empresas y dar soluciones reales a la gente para superar la emergencia habitacional”, ha concluido Octavio López.