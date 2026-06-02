Precio de la vivienda en Zaragoza: subidas de doble dígito hasta 2028 por la escasez de oferta

El mercado inmobiliario aragonés afronta un nuevo ciclo de crecimiento sostenido. Tras años absorbiendo el excedente de viviendas heredado de la burbuja inmobiliaria, la comunidad ha entrado en una fase marcada por un desequilibrio cada vez más evidente entre la oferta disponible y la demanda residencial, especialmente en Zaragoza. El resultado será una nueva escalada de los precios de la vivienda y de los alquileres durante los próximos dos años, lo que tensionará aún más un mercado ya saturado.

Así lo reflejan las previsiones de Singular Bank en su último informe sectorial nacional, que incluye un análisis específico para Aragón. La entidad de banca privada y gestión patrimonial cuenta con presencia física en la comunidad a través de su oficina en la calle Coso de Zaragoza

Las previsiones son claras. Singular Bank estima que los precios medios de la vivienda aumentarán en torno a un 10% entre 2026 y 2027 en la provincia de Zaragoza y alrededor de un 8% en Huesca y Teruel. Se trata de incrementos similares a los previstos para el conjunto de España, donde el mercado sigue impulsado por el crecimiento demográfico, la mejora de la renta disponible de los hogares y una oferta de vivienda insuficiente para atender la demanda.

"El exceso de oferta acumulado en la burbuja se ha ido absorbiendo y los precios medios de la vivienda en Aragón registraron en 2025 incrementos similares a la media nacional", explica Roberto Scholtes, jefe de Estrategia de Singular Bank y responsable del estudio.

Déficit estructural

El informe identifica precisamente la falta de vivienda disponible como el principal factor que explica la fortaleza del mercado. En 2025 se terminaron en Aragón únicamente 2.076 viviendas libres, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que se crearon alrededor de 9.500 nuevos hogares. La diferencia entre ambas magnitudes evidencia un déficit estructural que continúa ampliándose año tras año.

La situación no es exclusiva de Aragón. A escala nacional, la creación de hogares supera ampliamente el ritmo de construcción de nuevas viviendas, una brecha que Singular Bank atribuye a las dificultades urbanísticas, la escasez de suelo disponible, la falta de mano de obra especializada y diversos cuellos de botella administrativos y energéticos que ralentizan la promoción residencial.

"Los precios de la vivienda subirán un 10% en Zaragoza y un 8% en Huesca y Teruel entre 2026 y 2027"

Zaragoza aparece como el territorio con mayor potencial de crecimiento dentro de la comunidad. La provincia forma parte del grupo de mercados que Singular Bank denomina Tier 2, integrado por áreas urbanas de tamaño medio que están experimentando una creciente presión de la demanda. El auge económico de la capital aragonesa, el desarrollo logístico e industrial y el incremento de población contribuyen a reforzar esta tendencia.

Lejos de una burbuja

A pesar de ello, el informe no anticipa una situación comparable a la de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo. Los analistas de la entidad consideran que existen algunos signos de recalentamiento, especialmente en los alquileres, pero subrayan que la actividad constructora y el crédito hipotecario permanecen muy lejos de los excesos observados antes de la crisis financiera de 2008. El índice propio de recalentamiento elaborado por Singular Bank sitúa al mercado aragonés ligeramente por encima de su nivel de equilibrio histórico.

La construcción, de hecho, comenzará a reaccionar. Durante 2025 se iniciaron unas 4.000 viviendas en Aragón y la entidad prevé un aumento significativo de la actividad promotora durante los próximos ejercicios. Ese impulso permitirá prácticamente duplicar la entrada de producto nuevo en el mercado regional a lo largo de 2027, aunque seguirá siendo insuficiente para absorber el crecimiento de la población y de los hogares.

Los alquileres seguirán creciendo por encima de la inflación mientras persista el déficit de oferta

Scholtes considera que esa es la clave que explica las perspectivas alcistas del mercado. "El déficit estructural de oferta y el sólido crecimiento de la renta disponible nos hacen prever subidas del precio medio de la vivienda en torno al 10% en el conjunto de 2026 y 2027 en la provincia de Zaragoza y del 8% en Huesca y Teruel", señala.

Más tensón en el alquiler

El responsable de Estrategia de Singular Bank considera que el desequilibrio entre oferta y demanda continuará trasladándose también al mercado del alquiler. "Seguirá siendo una oferta que no llegará a cubrir el crecimiento poblacional, augurando aumentos de los precios y de los alquileres por encima de la inflación hasta que cambien significativamente las políticas públicas o hasta que se produzca un debilitamiento acusado del mercado laboral, lo que no se vislumbra en los próximos años", afirma.

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El estudio dibuja así un escenario de continuidad para el sector inmobiliario aragonés. La comunidad se ha incorporado al actual ciclo expansivo que vive el mercado residencial español, aunque con una intensidad inferior a la de los grandes focos de tensión como Madrid, Málaga o los archipiélagos. Pese a ello, la combinación de crecimiento demográfico, mejora de las rentas y escasez de vivienda disponible apunta a que el acceso a la vivienda seguirá siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales de Aragón durante los próximos años.