Los Premios Atades ensalzan la inteligencia artificial y el compromiso social en España y América

Los Premios Atades han vuelto a poner el foco en lo esencial: las personas. En su XVII edición, la gala ha celebrado el impacto real de proyectos que hacen posible una vida plena, impulsando la autonomía, la visibilidad y el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo.

Este año, además, los Premios dan un paso decisivo en su historia al abrir sus fronteras a América con la creación del I Premio Americano Atades– Fundación hiberus, consolidando su vocación de ser altavoz de buenas prácticas sin límites geográficos.

Los proyectos premiados comparten un mismo propósito: mejorar el día a día de las personas desde ámbitos complementarios para construir una sociedad más inclusiva. La innovación tecnológica de Elliot, de Fundación A LA PAR; la comunicación de servicio público del programa 'De seda y hierro', de la 2; y la inclusión económica a través del empleo con el proyecto Mbarete, de Fundación Saraki.

Premio a la Fundación A la par. / Javier Río

Premio a la fundación A la PAR

La Fundación A LA PAR ha sido reconocida por Elliot, una herramienta que transforma la vida diaria de las personas con discapacidad intelectual al facilitar algo tan esencial como elegir y decidir. Gracias a la integración de inteligencia artificial, apoyos digitales y entornos del hogar adaptados, Elliot permite afrontar con mayor seguridad tareas cotidianas: gestionar una agenda, organizar una rutina, tomar decisiones en casa o desenvolverse con más autonomía en su entorno.

Más de 3.400 personas ya utilizan esta aplicación que no solo aporta tecnología, sino confianza, tranquilidad para las familias y, sobre todo, la posibilidad real de construir un proyecto de vida propio. Porque detrás de cada uso de Elliot hay algo más que una acción cotidiana: hay una decisión en libertad, un paso hacia la independencia y una vida vivida con mayor dignidad.

La presidenta de la Fundación A LA PAR, Almudena Martorell, y la directora de Apoyo a la Discapacidad de la Fundación A LA PAR, Myriam Becerril, han recogido este galardón. "Este premio reafirma que la innovación solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas con discapacidad intelectual, permitiéndoles elegir su propio proyecto vital. Es clave ofrecer oportunidades reales para decidir, participar y vivir con dignidad, como cualquier persona. El proyecto Elliot demuestra que este modelo es posible gracias al liderazgo de las propias personas con discapacidad intelectual, que con su valentía están liderando este cambio. Y también de todas las personas que las acompañan: familias, profesionales y redes de apoyo, que están transformando modelos y miradas. A todas ellas, gracias. Este premio es de todos", ha indicado su presidenta.

Premio al programa de La 2. / Javier Río

Contar la vida como es

El programa ‘De seda y hierro’, de La 2 de RTVE, ha sido reconocido por su capacidad para transformar la manera en que la sociedad mira la discapacidad, acercándola al día a día de las personas con sensibilidad, respeto y verdad. A través de sus historias, el programa no solo muestra realidades, sino que las hace comprensibles, cercanas y humanas, ayudando a romper estigmas y a generar empatía en miles de espectadores.

Cada episodio pone rostro a la discapacidad, la salud mental o la dependencia, demostrando que detrás de cada historia hay una vida con retos, pero también con talento, sueños y dignidad. Un impacto que va más allá de la pantalla: contribuye a crear una sociedad más inclusiva, en la que comprender es el primer paso para incluir.

Patricia Martínez Marcos de León, directora del programa, recogió el galardón, junto a Cristina López Sacristán, realizadora. Este premio, en palabras de su directora, "es muy importante para todo el equipo de 'De seda y hierro' (TVE), porque reconoce nuestro compromiso de servicio público al contar historias reales con respeto y profundidad. Nada de esto sería posible sin la generosidad de quienes confían en nosotros y comparten sus historias. Ellas son el corazón del programa".

Asimismo, ha querido agradecer a Atades su labor y sensibilidad: "Agradecemos especialmente a Atades por este reconocimiento, por su labor y por compartir una mirada tan necesaria. Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando para dar visibilidad a todas las realidades y contribuir a cambiar la mirada”.

Primer premio en América

El proyecto Mbarete, de la Fundación Saraki, ha sido reconocido por su capacidad para transformar la vida diaria de las personas a través del acceso real a oportunidades económicas. A través de la formación, el empleo y el impulso al emprendimiento, esta iniciativa permite que muchas personas con discapacidad dejen de ver el futuro como una incertidumbre para empezar a construirlo con autonomía.

Mbarete genera algo esencial en el día a día: la posibilidad de trabajar, tomar decisiones propias y contribuir activamente a su entorno. Un impacto que no solo mejora la calidad de vida individual, sino que también transforma comunidades enteras, demostrando que la inclusión no es solo un derecho, sino una fuerza capaz de generar desarrollo, dignidad y nuevas oportunidades para todos. Un proyecto que se desarrolla desde el año 2017 y del que ya se han beneficiado más de 400 personas.

El galardón fue recogido por María José Cabezudo, presidenta de la Fundación Saraki, quién ha expresado que "recibir este premio honra a Paraguay y a todas las personas que hacen posible la inclusión. En Saraki creemos que la inclusión de las personas con discapacidad no es solo un acto de justicia, sino una fuerza capaz de transformar comunidades, empresas y países. Mbarete significa fuerza y valentía: la fuerza que transforma vidas. Cada persona que accede al trabajo, emprende o encuentra un entorno que cree en su potencial, transforma también la forma en que la sociedad entiende la discapacidad. Recibimos este reconocimiento con profunda emoción y el compromiso de seguir abriendo oportunidades, impulsando autonomía y construyendo dignidad".

Atades, historias reales

Más allá de los proyectos, la gala puso rostro al impacto con historias concretas que reflejan el sentido del trabajo de ATADES: Noa, una niña que descubre el mundo gracias a la tecnología; Sergio, construyendo su autonomía paso a paso; Nieves, expresando su creatividad; Mariano y Amparo, compartiendo un proyecto de vida en pareja; o Mariví, disfrutando cada día a sus 80 años.

Todas ellas representan ese impacto cotidiano que va mucho más allá de los datos. En palabras de su presidente, Antonio Rodríguez Cosme, "hoy celebramos algo más que unos premios. Celebramos el impacto de una vida plena. Una vida que se construye con oportunidades, apoyos y afectos a lo largo de toda la vida". "En ATADES no hablamos de servicios, hablamos de proyectos de vida. No gestionamos recursos, transformamos realidades".

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La gala, celebrada en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería, contó con el respaldo de las principales autoridades, reflejando el compromiso institucional con la inclusión y el apoyo de las máximas autoridades. Asistieron, entre otros, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco; la alcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca; y la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, junto a representantes del tejido social y empresarial.