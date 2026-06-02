La primera central de gas de Aragón cumple 20 años y encara su futuro mirando al sol

La central de ciclo combinado de Castelnou (Bajo Martín), la única con esta tecnología de la provincia de Teruel, ha celebrado este lunes su vigésimo aniversario reivindicando su papel como infraestructura estratégica para la seguridad del suministro eléctrico en Aragón y el conjunto de España. La planta, propiedad de la energética francesa Engie, suma una potencia instalada de 790,68 megavatios y alcanza una eficiencia superior al 55%, lo que la convierte en una de las instalaciones de generación flexible más relevantes de la comunidad autónoma.

El aniversario ha reunido en las instalaciones a representantes institucionales y del sector energético, entre ellos la directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Yolanda Vallés; el delegado de Industria en Teruel, Francisco Romero; el alcalde de Castelnou, Tomás Herrera, y la consejera delegada de Engie España, Loreto Ordóñez. Durante el acto, la compañía destacó la contribución de la planta a la cobertura de los picos de demanda eléctrica y a la integración del creciente parque de energías renovables.

Primer ciclo combinado de Aragón

La central entró en funcionamiento en 2006, convirtiéndose en la primera planta de ciclo combinado puesta en marcha en Aragón. Desde entonces ha operado como una instalación de respaldo para el sistema eléctrico gracias a sus dos turbinas de gas y una de vapor, una tecnología que permite arrancar y modular la producción con rapidez cuando la generación renovable resulta insuficiente.

Engie invertirá 100 millones en una planta fotovoltaica de 155 MW que se instalará en el entorno del ciclo combinado

Aunque el auge de la energía eólica y fotovoltaica ha reducido las horas de funcionamiento de estas centrales en los últimos años, las compañías eléctricas y el operador del sistema siguen considerándolas una pieza esencial para garantizar la estabilidad de la red. Aragón cuenta con otras dos centrales de gas, ambas situadas en la localidad zaragozana de Escatrón -próxima a Castelnou-, que son propiedad de Repsol e Ignis y tienen una capacidad de 818 y 285 megavatios, respectivamente.

Hibridación con solar

Precisamente, Castelnou afronta ahora una nueva etapa marcada por su integración con energías renovables mediante un sistema de hibridación. Engie recordó durante la celebración que mantiene en tramitación el proyecto Saurus, una planta fotovoltaica de 155 megavatios que supondrá una inversión cercana a los 100 millones de euros.

La instalación ocupará unas 360 hectáreas entre los términos municipales de Castelnou y Samper de Calanda y contará con más de 284.000 paneles solares. El proyecto permitirá hibridar la producción solar con la central de gas mediante el aprovechamiento de las infraestructuras de evacuación ya existentes, una fórmula todavía poco habitual en España.

La energética francesa defiende que esta combinación de tecnologías representa una de las vías para avanzar en la transición energética sin comprometer la seguridad de suministro. En este sentido, Ordóñez reclamó durante el acto una rápida implantación de los mecanismos de capacidad aprobados recientemente por la Comisión Europea, argumentando que el mercado debe reconocer el valor que aportan los ciclos combinados en un sistema eléctrico cada vez más dependiente de fuentes renovables intermitentes.

Más allá de Castelnou, Engie se ha consolidado como uno de los principales operadores energéticos de Aragón. La compañía participa en los grandes complejos eólicos Goya y Phoenix, que suman más de 530 megavatios de potencia instalada, además de varios aprovechamientos minihidráulicos.

Con estos activos y la central turolense, el grupo supera ampliamente los 1.300 megavatios en la comunidad autónoma, donde concentra una parte significativa de su negocio en España. Su apuesta pasa ahora por combinar generación renovable y tecnologías de respaldo para responder a las nuevas necesidades del sistema eléctrico.