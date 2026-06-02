Este es el pueblo de Aragón que tendrá más plazas de aparcamiento que habitantes para ver el eclipse de agosto de 2026

Aragón será uno de los lugares en los que mejor se verá el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Y en concreto, la provincia de Teruel, que será una de las zonas donde se podrá disfrutar de este fenómeno seguro difícil de olvidar. Tanto el Gobierno de Aragón como muchos municipios ya trabajan en la elaboración de los preparativos, en la precaución para evitar sustos y en la logística, fundamental ante la masiva asistencia que se prevé. Y Calamocha es una de esas localidades que ya piensa en el eclipse.

Este lunes, el pleno municipal dio cuenta de un proyecto, "un gran festival", que el ayuntamiento quiere llevar a cabo durante el eclipse. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando (PSOE), explicó al resto de los miembros de la corporación la conversión del polígono industrial del municipio en un macroaparcamiento, que tendrá capacidad para acoger a más de 5.500 vehículos. Por poner las cifras en contexto, Calamocha tiene 4.655 habitantes, según el INE.

Rando detalló que existe comunicación con el Gobierno de Aragón, a través del director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, para que el próximo 12 de agosto sea un día de disfrutar "con total seguridad y garantías". El propio Clavero ha comparecido este lunes en las Cortes de Aragón para explicar los avances del preparativo autonómico, que estima que en Calamocha, una de las sedes oficiales para ver el eclipse en la comunidad autónoma, puedan llegar hasta 15.000 visitantes para observar este fenómeno desde el Antiguo Aeródromo de la localidad.

El alcalde detalló que el polígono industrial será, a su vez, "un entorno en el que se podrán albergar 5.550 vehículos" y destacó que la reserva de plazas, ante la asistencia que se prevé, ya está habilitada. Se pueden contratar estos espacios a través de la web del Gobierno de Aragón, por un coste de diez euros. "Tan solo los vehículos que cuenten con ese código QR podrán aparcar allí”, recordó Rando, aunque a la vez añadió que desde el Ayuntamiento de Calamocha ya se está estudiando la posibilidad de habilitar “otro entorno” para aumentar la capacidad del municipio, así como la posibilidad de establecer rutas de autobús que conecten el núcleo urbano con el polígono.

Estos son los puntos oficiales para ver el eclipse en agosto. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El propio Rando admitió que los planes del consistorio pasan por "concentrar a la gente" en un espacio, para facilitar el control en un momento, mediados de agosto, en el que se prevén "fechas complicadas por el riesgo de incendio". Cerca estarán también las fiestas patronales de Calamocha, por lo que el municipio ya notará un mayor número de vecinos, "algo habitual" en muchas localidades para sus fiestas de verano.

Además de habilitar este espacio extra, el Ayuntamiento de Calamocha trabaja en la creación de "un gran festival" en las horas previas al eclipse. Rando anunció la contratación de "dos DJs, dos grupos tributo y tres conjuntos de Calamocha, la Comarca del Jiloca y la provincia de Teruel".

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Desde el consistorio se prevén instalar distintos puntos de información para los visitantes, tanto de servicios como de comercios y de opciones turísticas para que "todo el mundo conozca Calamocha", según el alcalde. Rando reflexionó sobre que el acontecimiento es "una gran oportunidad para toda la zona" y ha solicitado la colaboración de la ciudadanía, a través de un voluntariado que desarrollará tabién el Gobierno autonómico.