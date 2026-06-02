De La Roja a la automoción: la inesperada conexión entre el Mundial de fútbol y una fábrica aragonesa en Tennessee

Cuando los internacionales españoles salten al césped durante la fase de grupos del Mundial de 2026, habrá una ciudad estadounidense que se convertirá en una pequeña extensión de España. Se llama Chattanooga, está situada en el estado de Tennessee y será el cuartel general elegido por la selección para preparar sus partidos. Lo que pocos aficionados sabrán es que, a miles de kilómetros de Las Rozas y de la Ciudad del Fútbol, esa misma localidad también es uno de los enclaves más importantes para una de las mayores empresas aragonesas.

Chattanooga es, desde hace cinco años, una de las bases industriales de Sesé en Norteamérica. La multinacional logística con sede en Zaragoza opera allí una de sus plantas de ensamblaje más avanzadas del mundo, especializada en la fabricación de componentes para automoción. Así, mientras los focos mediáticos apuntan estos días a los entrenamientos de la selección española, en la misma ciudad cientos de trabajadores continúan ensamblando piezas que acabarán formando parte de vehículos fabricados en Estados Unidos.

Ubicación estratégica

La coincidencia no deja de tener cierta ironía. Chattanooga aparecerá durante semanas en las retransmisiones deportivas, en los informativos y en las crónicas mundialistas. Sin embargo, para Sesé no es un destino exótico ni una simple parada en el mapa estadounidense. Es una ubicación estratégica en la que la compañía desembarcó en 2021 para desarrollar uno de los proyectos industriales más complejos de su historia reciente.

La instalación ocupa 28.000 metros cuadrados —el equivalente aproximado a cuatro campos de fútbol— y emplea a más de 200 personas. Cada año realiza cerca de 600.000 operaciones de montaje de componentes esenciales para automóviles, gestionando además cientos de referencias procedentes de proveedores repartidos entre Asia, Europa y América. Todo ello coordinado mediante sistemas automatizados y robots colaborativos que trabajan junto a los operarios en las líneas de producción.

La presencia de Sesé en Chattanooga ilustra además la transformación que ha experimentado la empresa aragonesa durante las últimas décadas. La compañía que nació hace 60 años como una empresa familiar de transporte en Urrea de Gaén se ha convertido en un operador global con actividad en quince países y más de 15.000 trabajadores. Su crecimiento ha ido ligado a la internacionalización de la industria del automóvil y a la necesidad de gestionar cadenas de suministro cada vez más complejas.

Sector de la automoción

No es casualidad que Chattanooga se haya consolidado como un polo industrial. La ciudad alberga importantes inversiones vinculadas al sector de la automoción y se ha beneficiado del proceso de relocalización industrial que vive Estados Unidos. En ese contexto, Sesé encontró una oportunidad para ampliar su presencia internacional y reforzar su papel como socio industrial de los grandes fabricantes.

Durante las próximas semanas, la ciudad compartirá dos mundos aparentemente alejados. Por un lado, el de los futbolistas que buscan levantar la segunda estrella mundial para España. Por otro, el de los ingenieros, técnicos y operarios que trabajan cada día para que una compleja cadena industrial funcione con precisión milimétrica. Dos actividades distintas, aunque con algunos puntos en común: coordinación, rendimiento, trabajo en equipo y la necesidad de que cada pieza ocupe exactamente el lugar que le corresponde.

Mientras los aficionados españoles siguen las evoluciones de La Roja en Tennessee, una parte de Aragón ya lleva años jugando allí su propio partido.