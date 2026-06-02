¿Cómo ha sido el examen de Filosofía de la PAU en Aragón? Del Fedón de Platón al epicureísmo

Historia de la Filosofía ha sido el segundo examen de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) 2026 en Aragón, cuarenta y cinco minutos después del de Lengua Castellana y Literatura II y con los nervios del primer día de pruebas todavía a flor de piel. El control ha resultado fácil para alumnas como María, que ha indicado que "los temas que han salido para el tipo test, para hacer las disertaciones y para el comentario de texto eran los más sencillos" para ella. "Supongo que dependerá de la persona y de lo que lleve mejor", ha puntualizado.

El primer apartado, el A, ha sido el relacionado con el comentario de texto. Este año, el protagonista ha sido el Fedón de Platón, un diálogo en el que Sócrates expone el dualismo alma-cuerpo poniendo por encima la primera frente al segundo, defiende que esta es superior e inmortal y aborda la filosofía como preparación para la muerte y la separación del alma respecto del cuerpo para alcanzar la verdad. Los alumnos debían enunciar la tesis del texto, comentar brevemente las ideas principales y también relacionar el contenido del texto con la filosofía del autor.

En el apartado B se han introducido las preguntas tipo test, teniendo los alumnos que elegir cuál era la mejor definición de empirismo entre las tres siguientes alternativas: una corriente filosófica que se da a lo largo de la historia y plantea la preeminencia del ser sobre el pensar, y de forma que nuestros pensamientos son un efecto del mundo material que habitamos; una corriente filosófica moderna que plantea que el ser humano nace sin conocimiento alguno y es la experiencia sensible la que va proporcionando conocimiento a los sujetos. En la filosofía de Aristóteles podemos encontrar su origen; o una corriente filosófica antigua que plantea que el conocimiento se origina por impresiones de los sentidos y cuya ética incide en cómo el sabio ha de vivir de acuerdo a la naturaleza y aceptar su destino para ser feliz. En la filosofía de Zenón de Citio podemos encontrar su origen.

Las siguientes preguntas tipo test cuestionaban a los alumnos qué escuela o concepto filosófico se correspondía a las siguientes definiciones. La primera, esta: corriente filosófica que analiza y visibiliza las formas de exclusión y opresión que las estructuras de poder, las normas culturales y las prácticas filosóficas realizan sobre las mujeres y otras identidades de género, pero también reformula las teorías filosóficas para que sean inclusivas y representen mejor la diversidad de experiencias humanas. Las opciones eran las siguientes: filosofía analítica (y positivismo lógico), escuela crítica o escuela de Frankfurt, y feminismo filosófico.

La segunda, esta: Defendiendo la preeminencia del pensar sobre el ser, y que la realidad material tiene un carácter lógico o eidético, esta tradición filosófica se desarrolló sobre todo en Alemania en los siglos XCIII y XIX recibiendo distintas formulaciones y expresiones bajo la adjetivación de "trascendental", "subjetivo", "objetivo" o "absoluto". Las opciones eran materialismo, idealismo o racionalismo.

Una tercera pregunta daba tres opciones para elegir cuál era la mejor definición del Epicureísmo. La A, que decía "concibe la naturaleza como composición de átomos que se mueven de manera aleatoria y azarosa, pero entiende también que el ser humano puede alcanzar la tranquilidad de ánimo liberándose de miedos (a los dioses, a la muerte, al destino adverso) y buscando los placeres necesarios); la B, que decía "frente al predominio del platonismo y el cristianismo, que ha generado una repetición constante de contenidos y valores agotados, abocados a ser nada ,niega dichos valores para producir continuamente otros nuevos; o la C, que decía "defiende la libertad radical del ser humano hasta el punto que esta producía angustia en el sujeto, que se ve arrojado al mundo y ha de tomar sus propias decisiones con total autonomía y desde la situación que abre a múltiples posibilidades.

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Las dos siguientes cuestiones pedían a los alumnos discriminar en dos columnas distintos conceptos y especificar a qué sistema filosófico referían, sin poder colocar menos o más de 5 conceptos por columna; y finalmente elegir o la época de la modernidad o de la postmodernidad (cotemporaneidad) para elaborar una disertación en torno a una cuestión filosófica, o dos puestas en relación, de las siguientes: la realidad, el ser humano, el conocimiento, la moral, la política o la belleza. Los alumnos debían establecer similitudes y/ o diferencias entre al menos dos autores o escuelas filosóficas.