PRUEBA ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Estas son las carreras con las notas de corte más altas en Aragón
El doble grado de Física y Mates o Medicina fueron los grados que requirieron una mayor calificación el curso pasado
Más de 7.000 estudiantes se enfrentan desde este martes a la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) 2026 en Aragón para intentar entrar en una carrera universitaria el próximo curso. El poder matricularse o no en el grado que deseen dependerá de su nota final, calculada con la media de Bachillerato y la calificación de este examen, que no es igual para todas las comunidades. De ahí la "presión" que comparten sentir los alumnos, que dedican los días de junio a hacer cálculos sobre qué resultados necesitan para acceder a las distintas titulaciones.
Según los datos del último proceso de admisión de la Universidad de Zaragoza, fechados a diciembre de 2025, la carrera de Aragón que tuvo una nota media más alta fue el doble grado de Física y Mates (Fismat), que se imparte en la capital aragonesa. Para acceder a él se necesitó un 13,117 sobre 14 puntos como mínimo.
A esta titulación le sucede otra también doble: Matemáticas e Ingeniería Informática, con un 12,780. También este se estudia en Zaragoza. Los siguientes grados con mayor nota de corte en el campus público aragonés son, según los últimos datos de la institución, las Medicinas tanto de la capital aragonesa (12,661) como de Huesca (12,577).
Rompiendo con la modalidad científica, la siguiente carrera que tiene una nota más exigente es DADE (Derecho y Administración y Dirección de Empresas), otro doble grado para el que se requirió sacar, el curso pasado, un 12,187. Le sucede Biotecnología con un 11,985, Enfermería con un 11,679, Veterinaria con un 11,334, Ingeniería Biomédica con un 11,143 y Fisioterapia con un 11,054.
Las notas de corte para el curso 2026-2027 variarán en función de los resultados de los alumnos y la demanda de las distintas titulaciones. La Universidad de Zaragoza facilita una herramienta para simular las calificaciones en su web, aunque advierte de que los datos que se obtengan de la misma tienen un carácter informativo y no suponen, en ningún caso, vinculación alguna para la Universidad de Zaragoza, por lo que no se pueden utilizar como fundamento para la interposición de recurso alguno.
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