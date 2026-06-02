Sin teatro pero con "buenas sensaciones" en el examen de Lengua y "sencillez" en el de Filosofía: así han vivido los aragoneses el primer día de la PAU

Pasillos llenos de nervios. Y de residuos. Los más de 7.000 alumnos que este año se presentan a la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) en Aragón han afrontado este martes los primeros exámenes de un control que es común en todas las zonas de la comunidad pero diferente en función del territorio. Lo han hecho tras meses de estudio y con la tensión de someterse a un examen que este curso ha venido marcado por dos novedades: la implantación de detectores de frecuencia para identificar posibles usos de la Inteligencia Artificial (IA) para fraudes o plagios, y la inclusión del DNI electrónico para identificarse. El día ha concluido sin grandes incidentes y con la garantía de que las puertas de las facultades de Zaragoza volverán a estar sucias este miércoles para evidenciar que el sector de la limpieza lleva más de una semana en huelga en Aragón.

En Zaragoza, la jornada ha comenzado antes de las 9.00 horas con cientos de alumnos concentrados a las puertas de las distintas facultades momentos antes de demostrar sus habilidades de Lengua y Literatura en el primer examen del día. La prueba ha comenzado treinta minutos después y terminado a las 11.00 horas dejando "buenas sensaciones" entre el alumnado pero también cierta sorpresa. "No ha caído teatro y me parece una ofensa", ha indicado Gabriela Albán.

Gabriela ha concluido el examen media hora antes de la hora límite (las 11.00 horas) con el disgusto de que no hubiera entrado el Teatro pero con la alegría de que lo hubiera hecho Miguel Delibes con Los santos inocentes. "Muchos nos habíamos visto más teatro, pero narrativa está bien. Miguel Delibes está bien", ha compartido. También Caracol de Rubén Darío ha sido pregunta de examen.

Según han explicado profesores y estudiantes, el drama era la novedad de Lengua Castellana y Literatura en la PAU 2026 de Aragón, y por eso muchos estudiantes esperaban que fuera el género elegido. Pero no lo ha sido. A pesar de ello, Gabriela ha salido con buenas sensaciones del examen de esta materia, obligatoria para todos los alumnos. "Los pares mínimos bastante bien, normal", ha detallado. La oración la ha dejado en blanco, "pero solo es un punto".

Gabriela solo se presenta a la fase obligatoria de la PAU porque quiere estudiar Actuación y para ello no necesita las materias de la voluntaria. "La hago más que nada por tenerla hecha, porque me parece que siempre viene bien. Realmente no la necesito, pero ya que estoy la hago y la tengo hecha", ha compartido. En su clase, la prueba se ha desarrollado sin incidentes: ningún alumno ha utilizado la IA o, si lo han hecho, no lo han detectado.

Similares han sido las sensaciones de Juan Portero, otro aspirante. "No ha ido como esperábamos, porque pensaba que iba a caer el teatro, que lo metían nuevo este año, y no ha caído. La verdad que un poco disgustados en ese aspecto, pero el resto del examen lo hemos hecho lo mejor que hemos podido", ha compartido el joven, que ha salido de la primera prueba con "buenas sensaciones".

"No ha ido como esperábamos. Pensaba que iba a caer teatro" Juan — Estudiante que se ha presentado a la PAU Aragón 2026

Pero Juan no ha perdido la esperanza. "Toca ser positivos y esperar que corrijan bien", ha señalado. Su intención es matricularse en el grado de Economía. "La nota está baja, pero bueno. Yo creo que entraré, pero aun así quiero hacer lo mejor posible la PAU", ha compartido. Por eso, sus planes al concluir el examen de Lengua pasaban por, después de compartir sensaciones con compañeros y profesores, ir a casa y seguir estudiando el resto de materias a las que se tendrá que enfrentar este miércoles y jueves.

Esperanza en el teatro

Jesús Martínez ha sido uno de esos profesores que ha acompañado a los alumnos a la PAU y les ha recibido a la salida de Lengua Castellana y Literatura, la materia que imparte. "Muchos esperaban que saliera el teatro, pero es lo que decimos, esto no es una ciencia cierta", ha dicho. El docente ha compartido que el temario que habían trabajado en clase el temario que ha entrado en el examen y, aunque considera que "ha habido convocatorias anteriores que han sido un poquito más sencillas", ha manifestado que la prueba "estaba dentro de la normalidad de lo que se establece en la PAU".

"Las sensaciones en general han sido bastante buenas, bastante positivas. Esperemos que sea así cuando publiquen las calificaciones", ha expresado. Algo peores han sido las de Lucía Bádenas, que se ha quedado en la universidad toda la mañana porque a las 11.45 horas tenía que examinarse de Historia de la Filosofía. "No tengo que hacer ni Matemáticas ni Inglés, y con eso estoy muy tranquila", ha compartido la joven, que ha señalado que para ella "el peor día era hoy".

En este primer día, los nervios no han acompañado a Lucía, que se ha recordado una y otra vez que no necesita "mucha nota". "No quiero que me perjudique el ponerme nerviosa porque puedo hacer los exámenes tranquila", ha expresado. Aunque había descartado materia, la joven ha intentado organizarse para combinar las preguntas de Lengua y de Literatura restándole la mínima puntuación posible. "Dentro de lo malo lo he sabido defender. Es lo peor que me podía tocar, pero lo he sabido defender", ha afirmado.

Lucía quiere cursar el doble grado de Ingeniería Informática y Ciberseguridad. "Aunque este (examen) no me ha salido genial, me tengo que acordar de que necesito un 5 y al menos puedo estar un poco tranquila, que lo agradezco", ha señalado. La nota tampoco preocupa al joven Ramiro Sánchez, que quiere cursar un grado superior en Gestión Forestal y del Medio Natural. "Yo voy muy tranquilo", ha indicado al salir de su examen de Lengua, que también se ha desarrollado sin incidentes en las aulas de la facultad de Educación de Zaragoza.

El estudiante ha salido del examen de Lengua con sensaciones positivas. Le ha resultado "familiar". "Es algo que llevamos haciendo todo el curso. Todos los exámenes que hemos hecho han sido con ese formato", ha compartido antes de que comenzara la prueba de Filosofía, que para algunos estudiantes aragoneses ha sido el segundo control del día.

Historia de la Filosofía

Entre ellos ha estado María, que ha indicado que ha celebrado que, en esta prueba, "los temas que han salido para el tipo test, para hacer las disertaciones y para el comentario de texto eran los más sencillos" para ella. "Supongo que dependerá de la persona y de lo que lleve mejor", ha puntualizado.

Durante la tarde han tenido lugar los primeros exámenes de la fase voluntaria, que han comenzado a las 16.30 horas y concluirán a las 19.45. Este miércoles, los estudiantes se enfrentarán a Inglés o Francés a primera hora de la mañana (9.30 horas) y continuarán el día con materias como Historia de España o Química. Será el jueves cuando la PAU, este año marcada por unos detectores de frecuencia que no se han hecho notar en el primer día de exámenes, llegue a su final.

Fechas clave

Los estudiantes podrán consultar los resultados de la PAU a partir del día 10 de junio con las credenciales facilitadas por la Universidad de Zaragoza. Las solicitudes para revisar las calificaciones tendrán que presentarse entre el 11 y el 15 del mismo mes. Los ejercicios sobre los que se solicite una segunda corrección serán repasados por un profesor o profesora diferente al que lo hizo la primera vez. Si se considera adecuado, se rectificará la calificación, que no podrá ser inferior a la otorgada en la primera corrección.

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La nota final será la media entre el resultado del primer corrector y el segundo. Si existe una diferencia de dos o más puntos entre estas dos calificaciones, dos personas distintas a las anteriores efectuarán una tercera corrección. La calificación final pasaría a ser en este caso la que consensuen estas dos personas.