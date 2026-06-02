Tirón de orejas de la Justicia al Gobierno de Aragón por las listas de espera en el Ramón y Cajal de Zaragoza: Son "incompatibles" con el derecho a la salud

Las quejas de los pacientes ante la Justicia de Aragón por las largas demoras en el centro de especializades Ramón y Cajal de Zaragoza han surtido su efecto. La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido dos sugerencias recientes dirigidas al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, que han sido aceptadas, para que adopte con urgencia las medidas necesarias que permitan reducir las listas de espera en los servicios de Cardiología, Oftalmología y Otorrinolaringología del centro médico de Especialidades Ramón y Cajal de Zaragoza.

Las actuaciones se producen tras las quejas de varios pacientes que, según relatan, están pendientes de recibir atención en dichas especialidades desde hace más de un año sin que se les haya asignado cita. Una de ellas lleva casi dos años esperando revisión de sus arritmias tras tres cardioversiones; otra paciente con dificultades visuales graves —que le impiden conducir y leer— no ha obtenido cita en Oftalmología desde noviembre de 2024, lo que le ha obligado a costear de su bolsillo atención privada; y una tercera persona de 72 años con infecciones recurrentes de oído fue informada de que la demora en Otorrinolaringología es de dos años.

En su respuesta, el Departamento de Sanidad confirmó que el tiempo estimado de espera para consultas sucesivas en Cardiología, Oftalmología y en Otorrinolaringología "son excesivos en relación a los plazos previstos en la normativa sanitaria de aplicación".

En su recomendación, la Justicia de Aragón reconoce los esfuerzos que el Gobierno de Aragón viene realizando para reducir las listas de espera, pero advierte de que las demoras constatadas en el Centro Ramón y Cajal resultan "incompatibles con el derecho constitucional a la protección de la salud y con los principios de eficacia y celeridad" que deben regir la actuación de los servicios sanitarios, tal y como exigen tanto la Ley General de Sanidad como la Ley de Salud de Aragón.

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Por ello, la institución sugiere al Departamento de Sanidad que proceda a valorar y adoptar a la mayor brevedad las medidas oportunas para disminuir las listas de espera en los tres servicios mencionados, y que agilice al máximo las citaciones de los pacientes afectados por estas quejas, así como la atención sanitaria que pudiera resultar procedente.