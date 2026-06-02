Tranquilidad entre las familias del Liceo Molière de Zaragoza tras la elección de un nuevo comprador: "Es un grupo solvente que se ha comprometido a mejorar los centros"

El colegio Liceo Francés ya tiene seleccionado comprador y entre las familias del centro de Zaragoza se respira "tranquilidad" después de meses de espera. Más, cuando la Misión Laica Francesa (MLF), la entidad que gestiona los nueve Molière de España, les ha trasladado que la futura adquisidora comparte sus mismos valores y, por lo tanto, mantendrá el proyecto educativo que ha habido hasta ahora. Se trata de la AFLEC-GEE (Grupos de Establecimientos de Élite), una asociación franco-libanesa para la educación y la cultura que madres y padres describen como un "grupo fuerte y solvente, que se ha comprometido no solo a mantener los centros, sino a mejorarlos". El contrato todavía no está formalizado. Hay un plazo de un mes para hacerlo.

Según han informado desde la MLF a las familias de Zaragoza este lunes, con la adquisición quedará garantizada su continuidad "mediante una alianza de diez años" y se mantendrá el modelo pedagógico, la innovación educativa y la formación que ha tenido hasta ahora el centro. Ester Orcal, la presidenta de la APE (Association de Parents d'Enfants, en español asociación de padres de alumnos), señala que es un contrato de "mínimos", por lo que este seguimiento del modelo está garantizado para, al menos, la próxima década.

Además de conservar el modelo pedagógico, el Molière también mantendrá la homologación del Ministerio Francés de Educación Nacional si la AFLEC-GEE lo adquiere. Las familias lo celebran y ven con buenos ojos que sea, como la MLF, una asociación sin ánimo de lucro. "De esta forma se mantiene el objetivo principal y que sea una educación francesa, lo que es muy afín a nosotros", apunta Orcal. Indica que también continuará la plantilla docente.

"Se mantiene el objetivo principal y que sea una educación francesa" — Ester Orcal, presidenta de la APE del Liceo Francés Molière de Zaragoza

La presidenta de la APE explica que estas son condiciones "innegociables" con la asociación que ha elegido la MLF para iniciar negociaciones exclusivas para adquirir los nueve centros Molière del país.

Orcal destaca que la AFLEC-GEE es un "socio histórico" de la MLF, lo que tranquiliza a las familias. "El nuevo inversor es afín con la MLF y ya se conocen, han negociado y tenido vinculaciones", subraya. La presidenta de la APE recuerda que ha sido un curso de trabajo y búsqueda de un nuevo inversor y que, por eso, las familias celebran estos avances. "La ignorancia siempre causa preocupación", comparte.

Desde la APE del Molière de Zaragoza desconocen el importe de la operación. Según traslada una familia, las cuotas para el próximo curso serán un 3,5% superiores a las del actual, un incremento "contenido" al estar alineado con la subida del IPC (3,2% en abril).

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La MLF ha trasladado que, una vez se firmen los documentos jurídicos correspondientes con la AFLEC-GEE, la asociación visitará los nueve Molière de España, entre ellos el de la capital aragonesa.