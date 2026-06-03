Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaVuelos ZaragozaPAU 2026Bicis ZaragozaAeropuerto ZaragozaDesalojo Zaragoza
instagramlinkedin

Aragón reivindica en Barcelona su papel como gran plataforma logística del sur de Europa

El Gobierno autonómico presentará en el SIL, el mayor salón del sector en Europa, su hoja de ruta para los próximos 15 años en un sector que ya representa el 7,7% del PIB de la comunidad y emplea a más de 35.000 personas

El expositor de Aragón en el Salón Internacional de la Logística (SIL) que se celebra en Barcelona.

El expositor de Aragón en el Salón Internacional de la Logística (SIL) que se celebra en Barcelona. / Gobierno de Aragón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

Aragón acude esta semana a la 28ª edición del Salón Internacional de la Logística de Barcelona, el SIL, con el objetivo de reforzar su posición como uno de los principales nodos logísticos de España y del sur de Europa. La comunidad autónoma llega a la cita con un sector en plena expansión, integrado por alrededor de un millar de empresas, con más de 35.000 trabajadores y un peso equivalente al 7,7% del PIB autonómico.

El expositor de Aragón Plataforma Logística acogerá este jueves la celebración del Día de Aragón, un acto presidido por el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López. La convocatoria reunirá a representantes destacados de la logística nacional e internacional, entre ellos puertos españoles, operadores, centros logísticos y compañías multinacionales del transporte.

Nuevo acceso a Plaza

Durante el encuentro, López conmemorará el 25 aniversario de Plaza, considerada el germen del desarrollo logístico aragonés y actualmente consolidada como la principal plataforma logística del sur de Europa. Este aniversario contará próximamente con un acto central que coincidirá con el inicio de las obras del nuevo acceso norte por Puente Turiaso, una actuación largamente demandada por empresarios y trabajadores de la plataforma.

El nuevo acceso permitirá mejorar de forma significativa las entradas y salidas de Plaza, así como la movilidad interna de este enclave estratégico para la economía aragonesa.

El consejero también expondrá ante los principales actores del sector los planes del Gobierno de Aragón para los próximos años, que quedarán recogidos en el futuro Plan Estratégico de la Logística de Aragón. Este documento, que se presentará próximamente, marcará la hoja de ruta del sector durante los próximos 15 años.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es consolidar y ampliar la posición logística de Aragón en España y Europa mediante el refuerzo de las plataformas públicas existentes, el avance de la intermodalidad y el impulso de nuevos desarrollos al oeste y sureste de la comunidad. Con ello, el Gobierno aspira a aumentar la competitividad del territorio y captar nuevos flujos logísticos procedentes de Navarra, la Comunidad Valenciana y el Corredor del Henares.

Inversiones

El SIL servirá también como escaparate para presentar Aragón como un territorio atractivo para la inversión. La comunidad cuenta actualmente con una treintena de Planes y Proyectos de Interés General de Aragón sobre la mesa y con una previsión de 90.000 millones de euros en inversiones para los próximos años, que podrían traducirse en la creación de más de 35.000 empleos.

En su intervención, Octavio López volverá a reclamar al Estado mayor celeridad y diligencia en las actuaciones ferroviarias que afectan directamente al desarrollo logístico aragonés. Según el Gobierno de Aragón, el transporte de mercancías por ferrocarril se encuentra en estos momentos prácticamente paralizado por las obras de la autopista ferroviaria en la línea de Madrid y por el retraso de las actuaciones en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto.

Noticias relacionadas y más

El consejero insistirá además en la necesidad de impulsar el corredor Cantábrico-Mediterráneo, reivindicar ante el Gobierno francés la reapertura de la línea internacional del Canfranc y apostar de forma decidida por la Travesía Central Pirenaica. Para el Ejecutivo aragonés, estas infraestructuras son claves para reforzar la logística nacional y dotar a Europa de mayores capacidades estratégicas, también en materia de defensa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Peña, el bar con la mejor barra de tapas de Zaragoza: 'Nuestra estrella sin duda es el jamón con chorreras
  2. Gonzalo Crespo, el número uno de la PAU 2019 en Aragón que ahora trabaja en Holanda: 'Mis padres me animaron mucho a salir fuera
  3. Estadio, viviendas de lujo y residencias: el histórico barrio de Zaragoza que cambiará su aspecto para siempre
  4. Los 35 millones de euros para derivar operaciones de la sanidad pública a la privada en Aragón ya tienen dueño: este es el reparto por clínicas
  5. Abre una tienda especializada en el dulce portugués más famoso del mundo en el corazón de Zaragoza
  6. El desconocido pueblo de Aragón a orillas de un embalse y rodeado de piscinas naturales
  7. La historia de Kasan en Zaragoza: del hotel que no se levantó a la reforma integral del complejo
  8. Desalojan siete pisos en pleno centro de Zaragoza al detectarse grietas en el edificio

Aragón reivindica en Barcelona su papel como gran plataforma logística del sur de Europa

Aragón reivindica en Barcelona su papel como gran plataforma logística del sur de Europa

Esto es lo que ha caído en el examen de Historia de España de la PAU de Aragón: "Lógico y con fuentes asequibles"

Samca amplía la búsqueda del 'oro blanco' de Huesca con seis nuevos permisos

Samca amplía la búsqueda del 'oro blanco' de Huesca con seis nuevos permisos

Transportes acerca los 350 km/h a la línea Zaragoza-Madrid al invertir 112 millones de euros en aerotraviesas

Transportes acerca los 350 km/h a la línea Zaragoza-Madrid al invertir 112 millones de euros en aerotraviesas

El Gobierno de Aragón vuelve a cargar contra los menores no acompañados tras detectar un único caso de fraude en la edad

La Princesa Leonor y el impacto de su formación militar: "No soy la misma persona que llegó a Zaragoza en agosto de 2023"

La Princesa Leonor y el impacto de su formación militar: "No soy la misma persona que llegó a Zaragoza en agosto de 2023"

Defensa oferta más de 400 nuevas plazas para el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire en Aragón

Defensa oferta más de 400 nuevas plazas para el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire en Aragón

El calor de mayo reduce la previsión de cosecha de cereal en Aragón en un 21,5%

El calor de mayo reduce la previsión de cosecha de cereal en Aragón en un 21,5%
Tracking Pixel Contents