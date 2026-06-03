Aragón reivindica en Barcelona su papel como gran plataforma logística del sur de Europa

Aragón acude esta semana a la 28ª edición del Salón Internacional de la Logística de Barcelona, el SIL, con el objetivo de reforzar su posición como uno de los principales nodos logísticos de España y del sur de Europa. La comunidad autónoma llega a la cita con un sector en plena expansión, integrado por alrededor de un millar de empresas, con más de 35.000 trabajadores y un peso equivalente al 7,7% del PIB autonómico.

El expositor de Aragón Plataforma Logística acogerá este jueves la celebración del Día de Aragón, un acto presidido por el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López. La convocatoria reunirá a representantes destacados de la logística nacional e internacional, entre ellos puertos españoles, operadores, centros logísticos y compañías multinacionales del transporte.

Nuevo acceso a Plaza

Durante el encuentro, López conmemorará el 25 aniversario de Plaza, considerada el germen del desarrollo logístico aragonés y actualmente consolidada como la principal plataforma logística del sur de Europa. Este aniversario contará próximamente con un acto central que coincidirá con el inicio de las obras del nuevo acceso norte por Puente Turiaso, una actuación largamente demandada por empresarios y trabajadores de la plataforma.

El nuevo acceso permitirá mejorar de forma significativa las entradas y salidas de Plaza, así como la movilidad interna de este enclave estratégico para la economía aragonesa.

El consejero también expondrá ante los principales actores del sector los planes del Gobierno de Aragón para los próximos años, que quedarán recogidos en el futuro Plan Estratégico de la Logística de Aragón. Este documento, que se presentará próximamente, marcará la hoja de ruta del sector durante los próximos 15 años.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es consolidar y ampliar la posición logística de Aragón en España y Europa mediante el refuerzo de las plataformas públicas existentes, el avance de la intermodalidad y el impulso de nuevos desarrollos al oeste y sureste de la comunidad. Con ello, el Gobierno aspira a aumentar la competitividad del territorio y captar nuevos flujos logísticos procedentes de Navarra, la Comunidad Valenciana y el Corredor del Henares.

Inversiones

El SIL servirá también como escaparate para presentar Aragón como un territorio atractivo para la inversión. La comunidad cuenta actualmente con una treintena de Planes y Proyectos de Interés General de Aragón sobre la mesa y con una previsión de 90.000 millones de euros en inversiones para los próximos años, que podrían traducirse en la creación de más de 35.000 empleos.

En su intervención, Octavio López volverá a reclamar al Estado mayor celeridad y diligencia en las actuaciones ferroviarias que afectan directamente al desarrollo logístico aragonés. Según el Gobierno de Aragón, el transporte de mercancías por ferrocarril se encuentra en estos momentos prácticamente paralizado por las obras de la autopista ferroviaria en la línea de Madrid y por el retraso de las actuaciones en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto.

El consejero insistirá además en la necesidad de impulsar el corredor Cantábrico-Mediterráneo, reivindicar ante el Gobierno francés la reapertura de la línea internacional del Canfranc y apostar de forma decidida por la Travesía Central Pirenaica. Para el Ejecutivo aragonés, estas infraestructuras son claves para reforzar la logística nacional y dotar a Europa de mayores capacidades estratégicas, también en materia de defensa.