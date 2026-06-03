El Consorcio del Área Metropolitana de Zaragoza finaliza la implantación de líneas de bus para mejorar la conexión con municipios del corredor oeste

La implantación del nuevo mapa concesional de transportes en el Área Metropolitana de Zaragoza ha concluido con el "hito" de la puesta en marcha definitiva de todos los servicios pendientes, ya que es uno de los más usados en el corredor oeste, el que une la capital aragonesa con Casetas y Sobradiel. Así lo ha indicado el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez Fraile, este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación en las que ha señalado que se trata de "un hito" en la movilidad y una de las actuaciones más destacadas es la reestructuración de la conexión entre Zaragoza y Casetas a través de la línea 603 y la creación de la nueva línea 613 para comunicar Zaragoza, Casetas y Sobradiel, que sustituye a la antigua línea 610.

Ambas líneas funcionan desde esta semana de manera coordinada bajo un mismo cuadro horario, incrementando las expediciones en días laborables de 82 a 103 por sentido, garantizando frecuencias de paso de 10 minutos desde las 5.00 horas, es decir, un 25% con respecto a la situación previa, ha anotado Sánchez Fraile. Asimismo, la línea 613 permite conectar de forma directa Sobradiel con Casetas y Zaragoza, un refuerzo que también llegará al servicio nocturno el próximo fin de semana con la nueva línea N63B.

La conexión con Utebo se articula mediante las nuevas líneas circulares 612 y 612B. La primera, que circula hacia Utebo desde la capital aragonesa continuará a Monzalbarba y regresará a Zaragoza, mientras que la 612B realizará el sentido inverso. Con este cambio, Utebo incrementará su servicio de 26 a 31 expediciones diarias, reorganizando así la línea 602 para centrarla exclusivamente en el eje Zaragoza - Venta del Olivar - Monzalbarba - Alfocea, simplificando el esquema existente.

Nuevas paradas

Con el fin de acercar el transporte público a los puntos de actividad económica, de ocio, comerciales y generadores de empleo, las líneas 602, 612 y 612B incorporan paradas en la rotonda de la Venta del Olivar --antigua Casa Royo-- y en La Torre Outlet. Del mismo modo, la línea 700, que une de forma transversal Casetas, Utebo, Garrapinillos, PLAZA y Cuarte de Huerva, sumará una nueva parada en la terminal de carga del Aeropuerto de Zaragoza y otra en el entorno del Mesón Yoli, en Casetas.

Para los núcleos de Marlofa, La Joyosa, Torres de Berrellén y Villarrapa, se estrena la línea 615, una lanzadera con 10 expediciones diarias por sentido que conectará con el intercambiador de La Joyosa, permitiendo el enlace con las líneas principales del corredor (619 y 620). Este servicio se prestará íntegramente con vehículos eléctricos.

Finalmente, la línea 604 entre Zaragoza y Garrapinillos modificará sus horarios en domingos y festivos, incrementando sus recursos para asegurar una mayor puntualidad y fiabilidad.

Apuesta por el transporte urbano

Este corredor oeste es el principal del área metropolitana de Zaragoza, de hecho, "concentra la mitad de los servicios del transporte metropolitano", ha reconocido Sánchez Fraile, de modo que ha sido necesario "mejorar las prestaciones, como se ha hecho en el de Casetas, que opera desde ahora con frecuencias de 10 minutos y con autobuses de mayor capacidad, lo que va a permitir eliminar los problemas que arrastraba la línea".

Con el nuevo mapa concesional, la demanda de estos servicios se sitúa en torno a los 3,5 millones en el conjunto de todas las líneas de transportes y se han incrementado entre un 18 y 20%, lo que significa, a juicio de Sánchez Fraile, que "las cosas se están gestionando bien y adaptando los servicios a las necesidades de la ciudadanía".

Para el concejal delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo, se consolida la apuesta municipal por el transporte urbano, sobre todo por el autobús, y supone una "mejora en la calidad de vida de las personas".

Ha explicado el edil que no se trata solo de una "modificación de unas líneas ni una culminación de un proceso concesional, sino que también es mejora en la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana, que van a poder acceder a servicios de la ciudad de Zaragoza a una hora más temprana, con unas frecuencias más saludables y con una calidad técnica más alta".

Otras mejoras

La fase final de la implantación del mapa concesional de autobuses metropolitanos viene también acompañada de mejoras en el corredor sur. En este sentido, las líneas 510 y 511 que unen Zaragoza con La Muela y Épila incorporan mejoras que recogen las sugerencias de los usuarios, de tal manera que se realiza un ajuste horario para facilitar la llegada a los centros educativos de La Muela a primera hora y se amplía el número de paradas dentro de Zaragoza, sumando nuevos puntos en la Avenida Gómez Laguna, Vía Hispanidad y la Avenida Manuel Rodríguez Ayuso.

Igualmente, el CTAZ ha puesto en servicio el nuevo intercambiador de La Joyosa, una nueva infraestructura que ha sido concebida específicamente para dar servicio a los núcleos de La Joyosa, Torres de Berrellén, Marlofa y Villarrapa, facilitando notablemente su conexión con las principales líneas del corredor oeste.

Enmarcado en la implantación del nuevo mapa concesional, el intercambiador, cuyo presupuesto ha sido de 450.000 euros procedentes de fondos NextGenerationEU, responde a la necesidad de mejorar la movilidad del entorno mediante un punto de conexión claro, accesible y coordinado con la red principal, reordenando de forma más sencilla los desplazamientos hacia Zaragoza y otros municipios del eje como Utebo, Alagón, Figueruelas y Pedrola.

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La obra ha permitido habilitar un espacio diseñado para facilitar los movimientos peatonales y ordenar los transbordos. Cuenta con zonas específicas para la parada y regulación de los autobuses, optimizando las condiciones de accesibilidad, espera e información para las personas usuarias.