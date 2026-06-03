Esto es lo que ha caído en el examen de Historia de España de la PAU de Aragón: "Lógico y con fuentes asequibles"

A prueba el conocimiento sobre la historia de España. Los estudiantes que esta semana se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Aragón se han examinado este miércoles por la mañana de esta materia. Del examen han salido con sensaciones positivas -varios lo han calificado de "fácil"- y el mayor reto lo han encontrado en la pregunta transversal, que ha sido el movimiento obrero. Pero los alumnos han tenido que plasmar sobre el papel sus nociones sobre otras cuestiones como el reinado de Isabel II o la dictadura de Primo de Rivera. Un docente que imparte esta asignatura en Zaragoza lo ha descrito como "muy lógico y con fuentes asequibles".

La pregunta número uno del examen de Historia de España, la transversal, ha retado a los estudiantes a desarrollar el movimiento obrero por un lado, a explicar y valorar los pactos de la Moncloa de 1977 por otro y, finalmente, a relacionar ambas cuestiones. El apartado sumaba en total 3 puntos. "Ha sido larga y complicada, pero se intenta sacar y ya está", ha señalado Antonio al salir del control.

La segunda cuestión de la prueba ha sido la fuente histórica, y los alumnos han podido elegir entre dos opciones. La primera era la imagen de Navidades de 1880 y Navidades de 1881, una caricatura publicada en el periódico El Loro el 24 de diciembre de 1881. En la parte superior se muestra a Sagasta, líder liberal, sirviendo unos "presupuestos" como comida a líderes conservadores y, en la inferior, al conservador Cánovas ofreciendo el "poder" como plato a los liberales. Es una sátira sobre el turnismo de la época.

Los alumnos que eligieran esta opción tenían que clasificar la fuente (tipología, naturaleza y autor), indicar sus destinatarios y su finalidad, señalar las principales ideas que contiene la imagen, explicar de forma breve el contexto histórico al que hace referencia y compararla con una segunda fotografía sobre la proclamación del rey Alfonso XII por el general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874 en Sagunto (Valencia). Esta es de La Ilustración Española y Americana XIX, del 8 de enero de 1875.

La segunda opción que se ha ofrecido a los alumnos se basaba en un fragmento del célebre discurso de Clara Campaomor en el Congreso de los Diputados sobre el que debían clasificar la fuente (tipología, naturaleza y autor), indicar sus destinatarios y su finalidad, señalar las ideas principales que contenía, situar de forma breve el texto en el contexto histórico y compararlo con "La mujer en la España nacional-sindicalista" publicado en Amanecer. Diario de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

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Este apartado de seleccionar o la imagen o la foto tiene una puntuación de 4 puntos. La última cuestión, la tres, ha dado a los alumnos dos epígrafes- El reinado de Isabel II: la creación del Estado liberal (1844-1868) o La dictadura de Primo de Rivera. Golpe de Estado y Directorio Militar (1823-1925)- para desarrollar.