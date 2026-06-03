El calor de mayo reduce la previsión de cosecha de cereal en Aragón en un 21,5%

El campo aragonés espera una reducción del 21,5% en la cosecha de cereal en la comunidad por culpa de las altas temperaturas registradas en la comunidad durante el mes de mayo. UAGA, organización agraria mayoritaria, ha presentado este miércoles su balance previo al inicio de la campaña, en el que señalan el impacto del calor durante las últimas semanas, pero destacan que se espera "una buena producción en la mayor parte" del territorio y se pueda llegar a las 2.668.853 toneladas de cereal.

"Las lluvias bien repartidas en otoño e invierno han conducido a un menor estrés hídrico en los cultivos que en campañas anteriores", reconoce UAGA en su balance, en el que también lamenta "la irregularidad" de las precipitaciones en la primavera y "las elevadas temperaturas en el mes de mayo". Según los cálculos de la organización agraria, el calor de las últimas semanas ha mermado las previsiones en un 15% respecto a lo que se esperaba en el mes de abril, cuando las previsiones eran todavía más positivas para el sector.

Los otros dos problemas que denuncia UAGA en su previsión es la rentabilidad del producto y las plagas de conejos, un mal que afecta a comarcas centrales de Aragón desde hace tiempo. Sobre los precios, la organización agraria considera que han aumentado "considerablemente" los costes de producción, al elevarse "los precios de los fertilizantes y del gasóleo agrícola, mientras que el cereal se mantiene en niveles de precios similares". Así, la organización advierte de que "se reduce o incluso se elimina el margen de beneficio para el agricultor". UAGA ve "en riesgo" las segundas cosechas de productos como el maíz, el girasol o el cereal de primavera.

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Sobre las plagas de consejos, UAGA concreta que la presencia de estos animales provoca "importantes daños en la producción de cereal en los secanos". Algo que ha cambiado la forma de trabajar de los profesionales del campo, que apuestan "cada vez más por el cultivo del triticale en sustitución de otros cereales". Un producto que es "menos atractivo para los conejos", por lo que tiene menos daños por parte de estos animales. "En muchas zonas de secano, especialmente en Monegros, dejan hectáreas completamente devastadas, afectando tanto a la producción como a la viabilidad económica de las explotaciones", aseveran en UAGA.