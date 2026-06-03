Cambios importantes en los vuelos desde Zaragoza: Ryanair recorta rutas y Binter estrena conexión con Cabo Verde

La parrilla de vuelos desde el Aeropuerto de Zaragoza volverá a cambiar para la temporada de invierno. Las compañías que operan desde la capital aragonesa, Ryanair, Wizz Air, Vueling, Volotea y Binter Canarias, han puesto a la venta en las últimas horas los billetes para los destinos a los que se podrá volar a partir de noviembre. Por lo tanto, ya se conoce qué rutas van a desaparecer en los próximos meses, cuáles verán alteradas sus frecuencias y si se estrenará alguna nueva.

Cuando se avecinan modificaciones en los vuelos desde el Aeropuerto de Zaragoza es inevitable sospechar de las intenciones de Ryanair, la aerolínea que se ha escudado en su eterno conflicto con Aena y su política de tasas para eliminar varias rutas muy populares en los últimos años como París-Beauvais, Lisboa, Bolonia o Santiago de Compostela.

La compañía irlandesa volverá a meter la tijera en Zaragoza, ya que eliminará, como todos los inviernos, su vuelo estacional a Palma. Una ruta con tres vuelos a la semana hasta finales de octubre, cuando desaparecerá de la parrilla hasta el próximo verano. Cabe recordar que la conexión con Mallorca no se perderá por completo ya que Vueling la seguirá operando con normalidad. Otro vuelo estacional que va a desaparecer durante unos meses es el de Menorca, operado por Volotea hasta el próximo 31 de octubre cuando despegará el último avión con destino a Mahón.

Panorámica de la catedral de Palma / PEXELS

Hay más conexiones de Ryanair desde la capital aragonesa que también sufrirán los recortes. Por ejemplo, a Bruselas-Charleroi se puede viajar tres veces por semana durante este verano, pero a finales de octubres se reducirá a dos vuelos semanales, los lunes y los viernes. Mucho movimiento se espera en la ruta con Milán-Bérgamo que vivirá una auténtica montaña rusa. En verano solamente se volará tres días a la semana, en octubre se aumentará a cuatro y durante la temporada de invierno se volverá al punto de partida con tres vuelos semanales: martes, viernes y domingo.

La ruta de Ryanair que más se beneficiará de los cambios en la parrilla de vuelos desde Zaragoza es la de Londres-Stansted, una de las más populares. Actualmente solo se puede viajar hasta la capital del Reino Unido tres días a la semana, pero a partir de noviembre se ampliará a cuatro vuelos semanales: lunes, miércoles, sábado y domingo.

Wizz Air igualará a Ryanair

Wizz Air volará al mismo número de destinos que Ryanair en la temporada de invierno gracias a la incorporación de un nuevo vuelo con tres frecuencias a la semana a Milán-Malpensa el próximo 15 de septiembre tal como anunció hace unas semanas el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, se vivirá una situación inédita desde Zaragoza ya que se podrá volar con dos compañías diferentes a dos aeropuertos distintos, pero en la misma ciudad. El aeropuerto de Bérgamo es utilizado por las aerolíneas lowcost mientras que Malpensa es un punto clave en el tráfico aéreo de Europa con conexiones con Asia y América.

Panorámica de Milán / PEXELS

La aerolínea húngara volverá a realizar ajustes en la popular conexión con Roma, que pasará a tener tres vuelos semanales a partir de noviembre (jueves, sábado y domingo) añadiendo un cuarto en fechas señaladas como Navidad o Año Nuevo. También se esperan cambios perjudiciales en los vuelos a Cluj-Napoca, muy utilizados por la población de origen rumana asentada desde hace décadas en todo Aragón. A la capital de Transilvania se volará únicamente dos días, los martes y los sábados.

Más vaivenes están por llegar a la conexión de Wizz Air de Zaragoza con Bucarest, que tendrá solamente dos vuelos en octubre, tres en noviembre, cuatro en diciembre y enero para volver a tres en marzo y febrero de 2027.

Binter Canarias estrenará un vuelo a Cabo Verde

La gran novedad de la temporada de invierno en el Aeropuerto de Zaragoza será un vuelo regular operado por Binter Canarias entre la capital aragonesa y Cabo Verde con escala en Las Palmas. Esta nueva conexión de Zaragoza con la espectacular Isla de Sal, uno de los destinos turísticos de moda en todo el mundo, se estrenará el próximo sábado 31 de octubre. El avión despegará de Garrapinillos a las 19.10 horas, llegará a Gran Canaria a las 21.30, se hará una escala de dos horas y media porque el vuelo que te llevará a Sal solo partirá a las 00.05 del domingo 1 de septiembre y aterrizará a las 1.30 horas. Los billetes ya están a la venta en la web de Binter desde 185 euros incluyendo un equipaje de mano de 8 kilos.

Un avión de Binter en la pista de un aeropuerto / BINTER

La Isla de Sal es uno de los grandes reclamos turísticos de Cabo Verde por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y ambiente relajado durante todo el año. Santa María, su localidad más conocida, concentra buena parte de la vida viajera, con hoteles, restaurantes, deportes acuáticos y una larga playa que resume ese aire de paraíso atlántico que ha puesto al archipiélago en el mapa. Pero Sal no es solo sol y mar: también destacan las salinas de Pedra de Lume, situadas en el cráter de un antiguo volcán, las piscinas naturales de Buracona y el popular Olho Azul, además de una cultura criolla marcada por la música, la hospitalidad y el ritmo pausado de la vida caboverdiana.