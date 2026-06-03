Las cooperativas agroalimentarias de Aragón superan los 1.000 millones y recuperan músculo tras un año complejo

Las cooperativas agroalimentarias de Aragón han recuperado la barrera de los mil millones de euros de facturación. Tras un ejercicio anterior condicionado por la climatología adversa y la caída de la cifra de negocio, la federación cerró 2025 con más de 1.005 millones de euros, 68 millones más que el año anterior, lo que supone un crecimiento superior al 7%.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la asamblea general ordinaria de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, celebrada en el Gran Hotel de Zaragoza, que ha sido clausurada por la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón.

El encuentro ha reunido al sector cooperativo agroalimentario aragonés para hacer balance del último ejercicio y analizar los principales retos de futuro en un contexto todavía marcado por el aumento de los costes de producción, la incertidumbre de los mercados, los efectos de los conflictos internacionales y una climatología cada vez más extrema.

Márgenes presionados

La federación ha realizado una valoración positiva de la evolución del cooperativismo agroalimentario aragonés, al destacar la capacidad de estas entidades para mantener actividad económica, empleo y servicios en el medio rural. Desde el sector se subraya que el incremento de la facturación refleja la resiliencia de agricultores, ganaderos y cooperativas, aunque se advierte de que los márgenes continúan presionados por el encarecimiento de insumos, combustibles y otros costes vinculados a la producción.

Por sectores, el mayor volumen de facturación corresponde a los cultivos extensivos, con 293,7 millones de euros. Les siguen frutas, hortalizas y frutos secos, con 272,2 millones, y suministros, con 224 millones. También destacan los sectores ganaderos, con 98 millones; el vitivinícola, con 58,8 millones; los piensos compuestos, con 41,1 millones; y el aceite y la aceituna, con 17,4 millones.

Integración y competitividad

Durante la asamblea se ha repasado la situación de los distintos sectores productivos integrados en la federación y se ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en la integración, la intercooperación, la competitividad y la sostenibilidad de las entidades asociativas. También se ha puesto el foco en el impacto creciente de fenómenos meteorológicos como tormentas, granizo, sequía y episodios extremos, que siguen condicionando la actividad agrícola y ganadera y añadiendo incertidumbre al trabajo diario de las explotaciones.

Uno de los asuntos centrales del encuentro ha sido el relevo generacional. El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués, ha advertido de la urgencia de afrontar este desafío en un sector cuya media de edad supera los 60 años y en el que los agricultores menores de 40 no alcanzan el 10% del total. “Garantizar el relevo generacional significa garantizar el futuro del medio rural aragonés, la producción de alimentos y la continuidad de un modelo que es esencial para Aragón”, ha afirmado.

Nogués ha destacado asimismo que las cooperativas “siguen demostrando una enorme resiliencia, manteniendo su compromiso con agricultores, ganaderos y con nuestro territorio”, y ha remarcado su papel como fuente de actividad y empleo “en las zonas donde más se necesita”.

Campañas y sensibilización

La asamblea también ha servido para reforzar la importancia de visibilizar el modelo cooperativo entre la ciudadanía. En este ámbito, la federación continuará impulsando acciones de comunicación y sensibilización sobre los valores propios de las cooperativas agroalimentarias, como la democracia, la equidad y la solidaridad. Entre las iniciativas destacadas figuran la campaña “Naturalmente Unidos por Aragón”, la acción “Buenas hasta el Hueso”, orientada a promover el consumo de frutas de hueso producidas por cooperativas, y la marca Producto Cooperativo, que facilita la identificación de estos alimentos en los puntos de venta.

La innovación y la transferencia de conocimiento han ocupado también parte del balance. La federación ha destacado el papel de la Red Arax como estructura de referencia para la experimentación y mejora de los cultivos extensivos en Aragón. En este ámbito, la Jornada Cultiva se ha consolidado como el mayor evento nacional relacionado con los cultivos extensivos, con más de 3.000 asistentes en su última edición.

"Poder competir"

La clausura ha corrido a cargo de la consejera Arancha Simón, quien ha defendido que “si queremos un Aragón con futuro, necesitamos un sector primario fuerte. Y para tener un sector primario fuerte, necesitamos cooperativas fuertes”.

Ha subrayado que las cooperativas “no son una pieza más del sector agroalimentario aragonés, sino una herramienta imprescindible para que agricultores y ganaderos tengan más fuerza, más capacidad de decisión y más futuro”. La consejera ha destacado su papel en la defensa del productor, la generación de valor añadido en origen, el mantenimiento del empleo en los pueblos y la actividad económica en el medio rural.

En su intervención, ha señalado que el campo aragonés “no pide privilegios, pide reglas justas, poder producir, poder competir y poder vivir de su trabajo”. En este sentido, ha vinculado esas reglas justas a la seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la competencia leal. “No se puede exigir a Aragón lo que no se exige fuera de la Unión Europea”, ha afirmado, en referencia a la necesidad de que quienes compiten en el mismo mercado lo hagan bajo las mismas condiciones.

La consejera también ha puesto el foco en la soberanía alimentaria, la rentabilidad de las explotaciones, el agua, las infraestructuras y la transformación en origen como elementos clave para reforzar el futuro del sector primario y del modelo cooperativo agroalimentario.

Simón ha recordado además que durante el último año se ha impulsado una línea específica de ayudas de 850.000 euros para apoyar la continuidad de estas entidades en un momento complejo. “El compromiso del Gobierno de Aragón va más allá de una línea de ayudas. Queremos cooperativas con más fuerza, más capacidad de negociación, más transformación y más herramientas para vender mejor, innovar y defender con firmeza a sus socios”, ha señalado.