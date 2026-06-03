Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fernando LópezSucesos ZaragozaFrancho SerranoBus ZaragozaAeropuerto ZaragozaTernasco de Aragón
instagramlinkedin

Defensa oferta más de 400 nuevas plazas para el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire en Aragón

La oferta incluye destinos en Huesca, Jaca, Calatayud y Zaragoza

Una asistente en tierra guia a un caza del Ejército del Aire.

Una asistente en tierra guia a un caza del Ejército del Aire. / Beatriz Martín Blancas - EA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ministerio de Defensa ha convocado 4.523 nuevas plazas para el acceso de nacionales y extranjeros a la condición de militar de tropa y marinería en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

En Aragón, la convocatoria contempla plazas en distintas unidades. El Ejército de Tierra oferta un total de 3.200 plazas en toda España, de las que 35 corresponden a unidades de Huesca, 50 a Jaca, 20 a Calatayud y 205 a unidades de Zaragoza. De las plazas ofertadas en la comunidad, los ciudadanos hispanoamericanos y de Guinea Ecuatorial podrán opositar a 10 plazas.

Por su parte, el Ejército del Aire y del Espacio ha puesto a disposición 630 plazas, de las que 74 son para unidades de Zaragoza. La Armada oferta 693 plazas, aunque ninguna de ellas se ubica en Aragón.

Entre las novedades de esta convocatoria destaca la inclusión de 50 plazas con un baremo específico para deportistas de alto nivel. Con esta medida, Defensa busca abrir la puerta de las Fuerzas Armadas a estos perfiles y, al mismo tiempo, potenciar la educación física y el deporte de alto nivel dentro de la institución militar.

Requisitos para optar a las plazas

Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos mínimos, entre ellos tener la nacionalidad española o la de alguno de los 18 países con los que España mantiene acuerdo, haber cumplido los 18 años antes del 3 de noviembre de 2026 y no haber cumplido los 29 años antes de esa fecha.

Noticias relacionadas

Además, deberán superar las pruebas físicas correspondientes a cada especialidad y contar, como mínimo, con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Peña, el bar con la mejor barra de tapas de Zaragoza: 'Nuestra estrella sin duda es el jamón con chorreras
  2. Gonzalo Crespo, el número uno de la PAU 2019 en Aragón que ahora trabaja en Holanda: 'Mis padres me animaron mucho a salir fuera
  3. Estadio, viviendas de lujo y residencias: el histórico barrio de Zaragoza que cambiará su aspecto para siempre
  4. Los 35 millones de euros para derivar operaciones de la sanidad pública a la privada en Aragón ya tienen dueño: este es el reparto por clínicas
  5. Abre una tienda especializada en el dulce portugués más famoso del mundo en el corazón de Zaragoza
  6. El desconocido pueblo de Aragón a orillas de un embalse y rodeado de piscinas naturales
  7. La historia de Kasan en Zaragoza: del hotel que no se levantó a la reforma integral del complejo
  8. Así será la renovación integral del edificio más emblemático del Actur en Zaragoza: 'Es una zona única y muy buscada

Defensa oferta más de 400 nuevas plazas para el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire en Aragón

Defensa oferta más de 400 nuevas plazas para el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire en Aragón

El calor de mayo reduce la previsión de cosecha de cereal en Aragón en un 21,5%

El calor de mayo reduce la previsión de cosecha de cereal en Aragón en un 21,5%

Esta es la sanción a la que se exponen los responsables de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro de Zaragoza

Esta es la sanción a la que se exponen los responsables de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro de Zaragoza

La deuda de Zaragoza, en mínimos históricos: "Es la más baja de los últimos 30 años"

La deuda de Zaragoza, en mínimos históricos: "Es la más baja de los últimos 30 años"

El Ayuntamiento de Zaragoza sancionará a los responsables de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro: "Es de extrema gravedad"

El Gobierno de Aragón vuelve a cargar contra los menores no acompañados tras detectar un único caso de fraude en la edad

Ocho millones de euros al año y más de 25 rutas, el doble que ahora: este es el plan de Azcón para el aeropuerto de Zaragoza de cara al verano de 2027

Ocho millones de euros al año y más de 25 rutas, el doble que ahora: este es el plan de Azcón para el aeropuerto de Zaragoza de cara al verano de 2027

Serrano saca pecho por la política de vivienda y carga contra el Gobierno de España: "En Zaragoza pagamos impuestos como todos"

Serrano saca pecho por la política de vivienda y carga contra el Gobierno de España: "En Zaragoza pagamos impuestos como todos"
Tracking Pixel Contents