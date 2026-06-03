Defensa oferta más de 400 nuevas plazas para el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire en Aragón
La oferta incluye destinos en Huesca, Jaca, Calatayud y Zaragoza
El Ministerio de Defensa ha convocado 4.523 nuevas plazas para el acceso de nacionales y extranjeros a la condición de militar de tropa y marinería en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.
En Aragón, la convocatoria contempla plazas en distintas unidades. El Ejército de Tierra oferta un total de 3.200 plazas en toda España, de las que 35 corresponden a unidades de Huesca, 50 a Jaca, 20 a Calatayud y 205 a unidades de Zaragoza. De las plazas ofertadas en la comunidad, los ciudadanos hispanoamericanos y de Guinea Ecuatorial podrán opositar a 10 plazas.
Por su parte, el Ejército del Aire y del Espacio ha puesto a disposición 630 plazas, de las que 74 son para unidades de Zaragoza. La Armada oferta 693 plazas, aunque ninguna de ellas se ubica en Aragón.
Entre las novedades de esta convocatoria destaca la inclusión de 50 plazas con un baremo específico para deportistas de alto nivel. Con esta medida, Defensa busca abrir la puerta de las Fuerzas Armadas a estos perfiles y, al mismo tiempo, potenciar la educación física y el deporte de alto nivel dentro de la institución militar.
Requisitos para optar a las plazas
Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos mínimos, entre ellos tener la nacionalidad española o la de alguno de los 18 países con los que España mantiene acuerdo, haber cumplido los 18 años antes del 3 de noviembre de 2026 y no haber cumplido los 29 años antes de esa fecha.
Además, deberán superar las pruebas físicas correspondientes a cada especialidad y contar, como mínimo, con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
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