Entregan por error el examen de Filosofía en lugar del de Lengua en la PAU de Alcañiz

Entre siete y ocho estudiantes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) recibieron este martes el examen de Historia de la Filosofía, que era el segundo del día, en lugar del de Lengua Castellana y Literatura, que era el primero, en Alcañiz. Según ha indicado Miguel Ángel Barberán, vicerrector de Estudiantes y Empleo del campus público, los alumnos dieron el aviso e "inmediatamente" se recogieron estos controles. Desde que se repartió el primero hasta que se recogieron todos pasaron "30 segundos, medio minuto, cuarenta segundos", ha señalado. Tras realizar dos informes y una reunión de la comisión organizadora de la PAU, la institución concluye que el incidente "no supone una ventaja competitiva sustancial o significativa con el resto de los estudiantes" que se examinaron de Filosofía.

Según ha explicado Barberán desde Alcañiz, una vez conoció los hechos, pidió un informe al tribunal de Teruel para que detallara lo sucedido. Este le trasladó que se abrió el sobre equivocado y se entregó a entre 7 u 8 alumnos el enunciado del examen de Historia de Filosofía, que era el segundo del día, en lugar del de Lengua Castellana y Literatura, que era el primero. Entre ambos exámenes había un tiempo de descanso de 45 minutos.

Tras este primer informe, el vicerrector solicitó un segundo al "especialista de materia", que es el profesor que elabora el examen, en este caso de Historia de la Filosofía. El profesional informa a Barberán que el tiempo que tuvieron los alumnos para visualizar el anverso del examen de Filosofía, que era un texto del Fedón de Platón, no da tiempo a leerlo exclusivamente ni en 20 segundos, ni en 30 ni en dos minutos. Asimismo, se comunica que es un apartado que corresponde con la parte más competencial, ya que implica leer el fragmento, relacionarlo con lo que se conoce del autor y responder a las preguntas.

Además, los alumnos no pudieron dar la vuelta a los controles porque está prohibido y solo se pueden tocar una vez se han entregado a toda la clase. Según trasladaron al vicerrector, el resto transcurrió con "normalidad".

De estas circunstancias, el informe concluye que la posibilidad que tienen estos siete u ocho alumnos de preparar mejor la prueba de Filosofía frente al resto de aspirantes a la PAU es "muy reducida". Expone que para contestar la pregunta de Platón, que ocupaba "casi todo" el anverso, se exige conocer la obra, el contenido y el fragmento específico, y que ello requiere una lectura "sosegada, imposible de realizar en el tiempo de exposición en el que el enunciado" estuvo visible. Inciden en que no era, además, una pregunta teórica, sino competencial, por lo que en el tiempo de descanso no supuso ventajas.

Ambos informes han sido estudiados y analizados en la reunión que ha tenido la comisión organizadora de la PAU este miércoles y de ahí se ha concluido, con las citadas circunstancias, que este error "no supone una ventaja competitiva" para los siete u ocho alumnos que pudieron ver un fragmento del examen de Filosofía durante unos segundos antes que el resto de aspirantes a la universidad. "Ojalá no hubiera pasado", ha señalado Barberán, que luego ha informado de que esta situación no deja a unos alumnos "en posición de ventaja y otros en desventaja".

La universidad lo registra así como un incidente que tratarán de evitar que vuelva a suceder.

Otras incidencias

Con todo, Barberán ha informado de que los dos primeros días de la PAU se han desarrollado por ahora sin "grandes incidentes".

Otro fallo se ha registrado en el examen de Historia del Arte, donde un cuadro de Paul Gauvin aparecía firmado por Van Gogh. Fue un error de la redacción. El vicerrector ha informado de que al imprimir el examen ya se percibió este fallo y se dio aviso a los 12 tribunales, que en las distintas aulas informaron sobre este cambio a los estudiantes para que lo tuvieran en cuenta.