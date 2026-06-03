Las familias del CPI Parque Venecia de Zaragoza forran con cartones su cristalera para denunciar el calor en las aulas

Nueva protesta de las familias del CPI Parque Venecia de Zaragoza por el calor en las aulas. Como ya hicieron hace una semana, las madres y los padres del colegio han denunciado la situación que sufren sus hijos en clase, esta vez con una acción reivindicativa que ha consistido en forrar con cartones la cristalera de su comedor, una de las zonas en las que se registran temperaturas más altas, para exponer cómo tratan de paliar el problema con sus propios medios.

Son precisamente los recursos el origen del malestar de las familias del colegio Parque Venecia, uno de los centros de la comunidad que en los últimos días se ha movilizado para denunciar el calor en las aulas. Las familias han presentado proyectos para climatizar el centro y han asegurado estar dispuestas a "asumir una parte del esfuerzo económico" para cumplir con este objetivo siempre y cuando la administración contribuya y garantice "la ejecución de las actuaciones necesarias".

Su malestar ha crecido esta semana porque el director del Servicio Provincial de Educación, Rafael Lizandra, vistió su comedor este lunes y les trasladó que el departamento de Educación "no dispone de presupuesto para ayudar económicamente al centro" para poner la solución definitiva las altas temperaturas que se resgistran en sus instalaciones. El responsable sí se comprometió a "facilitar los trámites", según indicaron desde la AMPA y confirmaron desde Educación.

Desde el Departamento de Educación, y en concreto desde el Servicio Provincial, informaron de que se ha transmitido tanto al equipo directivo como al AMPA del CPI Parque Venecia la disposición plena a seguir acompañando técnicamente el proyecto propuesto, lo que aseguran que "se ha hecho desde el principio, con cada propuesta". A ello agregaron que se ha abierto la puerta a que pueda empezar a implementarse con el presupuesto que ya tiene recaudado el centro en una primera fase.

En concreto, fuentes de la consejería matizaron que por ahora sí pueden seguir ofreciendo orientación al centro "para que todo se adapte a la normativa de forma que las actuaciones cumplan con todos los parámetros de seguridad y puedan comenzar cuanto antes". Detallaron que la posibilidad de financiación de fases posteriores dependerá de la disponibilidad presupuestaria y será valorada.

Pero para las familias no es suficiente. "Tras presentar el estudio de seguridad y salud y la memoria técnica solicitada, Educación exige ahora incorporar nuevos requisitos técnicos para autorizar la climatización", criticaron, y añadieron: "Entre ellos destaca la instalación de máquinas de recuperación de calor, una infraestructura que, por normativa vigente, debería haberse contemplado en la construcción del propio edificio. Al carecer de ella, la administración pretende que sea la comunidad educativa quien asuma el coste".

Las familias exponen que esta nueva exigencia técnica "dispara" el presupuesto inicial, que pasa de ser de cerca de 22.000 euros a superar los 45.000 euros. "Es absolutamente inasumible", subrayaron desde la AMPA. "Las familias no podemos seguir asumiendo competencias que corresponden a la administración. Nuestros hijos e hijas merecen estudiar, comer y convivir en un entorno adaptado a la realidad climática actual, que sea digno y seguro", concluyeron.

Noticias relacionadas

"Las familias no podemos seguir asumiendo competencias de la administración" AMPA CPI Parque Venecia

Varios sindicatos han denunció el calor en las aulas tras los últimos incidentes. CCOO Aragón ha elevado el problema al Juzgado de lo Social y CGT lo ha vuelto a llevar a Inspección de Trabajo, como ya hicieran varias organizaciones sindicales el curso pasado sin éxito al emitirse un requerimiento por el que exigía al departamento Educación climatizar las zonas de descanso del personal, salas de docentes y despachos de administración y conserjería antes del 31 de diciembre de 2025 que aseguran que no se ha cumplido. Educación emitió un cuestionario a los centros la semana pasada para conocer sus situaciones con intención de evaluar las situaciones y acometer las actuaciones necesarias.