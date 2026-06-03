Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Examen Lengua PAUHelena PueyoAccidente de tráfico mortalReal ZaragozaEmpleo AragónLuis Carbonell
instagramlinkedin

Infraestructuras

El Gobierno de Aragón prepara una promoción turística para que el Aeropuerto de Zaragoza llegue al millón de pasajeros

El responsable de Transportes de la comunidad autónoma admite que la terminal de la capital aragonesa está "muy lejos de lo esperable" en materia de viajeros

La terminal del Aeropuerto de Zaragoza, en una imagen de archivo.

La terminal del Aeropuerto de Zaragoza, en una imagen de archivo. / Laura Trives

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El Gobierno de Aragón tiene entre manos un plan para dar un impulso definitivo al Aeropuerto de Zaragoza y que este pueda alcanzar la soñada cifra del millón de viajeros en un solo año. El año elegido es 2027 y la propuesta, una promoción turística de calado que presentará en las próximas semanas y que ya ha dado a conocer en una reunión de hace unos días a Aena, el gestor público aeroportuario.

El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez, ha adelantado parte de esta propuesta en su comparecencia en las Cortes autonómicas para presentar el plan en su área para la presente legislatura. Sánchez ha anunciado que la DGA lanzará en las próximas semanas "la licitación de un contrato de promoción turística para la apertura de nuevas rutas tanto nacionales como internacionales".

Las expectativas de la DGA es que "en el año 2027 el Aeropuerto de Zaragoza se muevan más de un millón de viajeros", según el director general de Transportes. El propio Sánchez ha dicho que así pretenden cumplir "las importantes aspiraciones internacionales" que tiene la comunidad autónoma al calor de la llegada de grandes inversiones. Alcanzar el millón de viajeros anuales serviría al Aeropuerto de Zaragoza para dejar atrás la posición actual en materia de pasajeros, "muy lejos de lo que sería esperable". La intención con este plan es "dar un salto de calidad muy notable".

"Seguimos trabajando en las cuestiones de carga, que funciona muy bien", ha recordado Sánchez, que ha destacado que el Aeropuerto de Zaragoza es "el segundo de España en estas cuestiones". Los datos mes a mes reflejan los buenos registros de la capital aragonesa en este aspecto, un contraste importante con el número de viajeros, una cuestión que pretende subsanar el Gobierno autonómico el próximo ejercicio.

Noticias relacionadas y más

El propio Sánchez y el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, presentaron hace unas semanas la nueva ruta que conectará Zaragoza con el Aeropuerto de Milán-Malpensa. Una conexión a estrenar en la próxima campaña de invierno con unos 40.000 asientos. En aquel anuncio, tanto el consejero como el director general adelantaron la creación del nuevo plan de promoción turística que, si los planes de la DGA no cambian, presentarán Jorge Azcón y Natalia Chueca en un acto conjunto entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La puerta de salida de Zaragoza que costó más de 35 millones y no ve la luz: ¿Qué pasa con el túnel carretero de la A-68?
  2. La Peña, el bar con la mejor barra de tapas de Zaragoza: 'Nuestra estrella sin duda es el jamón con chorreras
  3. Estadio, viviendas de lujo y residencias: el histórico barrio de Zaragoza que cambiará su aspecto para siempre
  4. Los 35 millones de euros para derivar operaciones de la sanidad pública a la privada en Aragón ya tienen dueño: este es el reparto por clínicas
  5. Abre una tienda especializada en el dulce portugués más famoso del mundo en el corazón de Zaragoza
  6. El desconocido pueblo de Aragón a orillas de un embalse y rodeado de piscinas naturales
  7. La historia de Kasan en Zaragoza: del hotel que no se levantó a la reforma integral del complejo
  8. Así será la renovación integral del edificio más emblemático del Actur en Zaragoza: 'Es una zona única y muy buscada

Recibe dos machetazos por negarse a una extorsión en Delicias

Recibe dos machetazos por negarse a una extorsión en Delicias

Un detenido y un herido en la uci tras una reyerta con machetes en pleno centro de Zaragoza

Un detenido y un herido en la uci tras una reyerta con machetes en pleno centro de Zaragoza

Los vecinos del Tubo ya ven luz entre los andamios: "Llega tarde, pero es bueno"

Los vecinos del Tubo ya ven luz entre los andamios: "Llega tarde, pero es bueno"

El zaragozano Guillermo Ucelay, un año después se sufrir un grave accidente en Estados Unidos: “Cada pequeño músculo que vuelve a responder es una victoria enorme”

El zaragozano Guillermo Ucelay, un año después se sufrir un grave accidente en Estados Unidos: “Cada pequeño músculo que vuelve a responder es una victoria enorme”

El Gobierno de Aragón planea "una tarjeta inteligente con descuentos" para el autobús interurbano

El Gobierno de Aragón planea "una tarjeta inteligente con descuentos" para el autobús interurbano

La curiosa condena a una mujer por contratar a su madre para limpiar su casa y despedirla a los seis meses

La curiosa condena a una mujer por contratar a su madre para limpiar su casa y despedirla a los seis meses

El Gobierno de Aragón prepara una promoción turística para que el Aeropuerto de Zaragoza llegue al millón de pasajeros

El Gobierno de Aragón prepara una promoción turística para que el Aeropuerto de Zaragoza llegue al millón de pasajeros

La PAU de Aragón estrena los detectores de frecuencia contra la IA en un tribunal y cierra sin incidencias el primer examen

La PAU de Aragón estrena los detectores de frecuencia contra la IA en un tribunal y cierra sin incidencias el primer examen
Tracking Pixel Contents