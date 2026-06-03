El Gobierno de Aragón prepara una promoción turística para que el Aeropuerto de Zaragoza llegue al millón de pasajeros

El Gobierno de Aragón tiene entre manos un plan para dar un impulso definitivo al Aeropuerto de Zaragoza y que este pueda alcanzar la soñada cifra del millón de viajeros en un solo año. El año elegido es 2027 y la propuesta, una promoción turística de calado que presentará en las próximas semanas y que ya ha dado a conocer en una reunión de hace unos días a Aena, el gestor público aeroportuario.

El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez, ha adelantado parte de esta propuesta en su comparecencia en las Cortes autonómicas para presentar el plan en su área para la presente legislatura. Sánchez ha anunciado que la DGA lanzará en las próximas semanas "la licitación de un contrato de promoción turística para la apertura de nuevas rutas tanto nacionales como internacionales".

Las expectativas de la DGA es que "en el año 2027 el Aeropuerto de Zaragoza se muevan más de un millón de viajeros", según el director general de Transportes. El propio Sánchez ha dicho que así pretenden cumplir "las importantes aspiraciones internacionales" que tiene la comunidad autónoma al calor de la llegada de grandes inversiones. Alcanzar el millón de viajeros anuales serviría al Aeropuerto de Zaragoza para dejar atrás la posición actual en materia de pasajeros, "muy lejos de lo que sería esperable". La intención con este plan es "dar un salto de calidad muy notable".

"Seguimos trabajando en las cuestiones de carga, que funciona muy bien", ha recordado Sánchez, que ha destacado que el Aeropuerto de Zaragoza es "el segundo de España en estas cuestiones". Los datos mes a mes reflejan los buenos registros de la capital aragonesa en este aspecto, un contraste importante con el número de viajeros, una cuestión que pretende subsanar el Gobierno autonómico el próximo ejercicio.

El propio Sánchez y el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, presentaron hace unas semanas la nueva ruta que conectará Zaragoza con el Aeropuerto de Milán-Malpensa. Una conexión a estrenar en la próxima campaña de invierno con unos 40.000 asientos. En aquel anuncio, tanto el consejero como el director general adelantaron la creación del nuevo plan de promoción turística que, si los planes de la DGA no cambian, presentarán Jorge Azcón y Natalia Chueca en un acto conjunto entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.