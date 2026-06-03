El Gobierno de Aragón planea "una tarjeta inteligente con descuentos" para el autobús interurbano

El transporte en autobús por carretera en Aragón puede cambiar en menos de un año. El Gobierno de Aragón planea cambiar la forma de pago de los usuarios a partir de 2027, cuando pretende establecer una nueva tarjeta inteligente como modelo de pago para "modernizar" el uso del autobús. Este nuevo sistema incluiría descuentos para los viajeros más habituales, en función del número de veces que se utilice.

El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez, explicó este lunes esta transformación en las líneas aragonesas de autobús que dependen del Ejecutivo autonómico. El plan, eso sí, ya fue presentado a finales de 2025 con la intención de aplicarse antes, pero sigue en las intenciones de la DGA. "Trabajamos con la previsión de que en 2027 pueda estar operativo este nuevo medio de pago", resumió en su comparecencia Sánchez, que ligó este proyecto con los nuevos QR inteligentes, que darán más información a los usuarios sobre la situación de los autobuses o los tiempos de llegada. El director general insistió en que habrá una aplicación y web autonómica que centralizará todos estos datos, con la opción de actualizar constantemente la información al viajero.

"Es una tarjeta inteligente que permitirá aplicar descuentos conforme al uso que se haga de ella", confirman fuentes del departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial. Desde la propia consejería señalan que los descuentos ahora dependen de la compra del bono mensual, pero que cuando entre en funcionamiento esta nueva tecnología no será necesario y que será la propia tarjeta la que aplique esas rebajas. La intención es que el uso de este método de pago permita también aplicar descuentos en los trasbordos entre unas líneas y otras.

La tecnologización del sistema de autobús por carretera es uno de los retos que se plantea Transportes para los próximos cursos. El director general ha avanzado la creación de "una nueva plataforma de servicios de transporte a demanda pura" y con la que pretende "flexibilizar" los horarios y las rutas para que "se adapten" a las peticiones de los usuarios. Esa plataforma incluiría "el sistema central de gestión" que se pretende finalizar en los próximos meses, la tarifa plana o la creación de una tarjeta digital. Los plazos que maneja la dirección general dependerá de la incorporación de todos los elementos a este sistema.

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"El objetivo es seguir trabajando como hasta ahora para mejorar y ajustar los servicios a las necesidades de la población", ha resumido Sánchez, que aspira a "incorporar nuevas y mejores prestaciones" que permitan "consolidar" el uso del transporte público. Sobre el mapa concesional, uno de los elementos de que más ha destacado la consejería que lidera Octavio López, el director general ha presumido de que "Aragón es la primera comunidad que diseña, planifica, licita y pone en marcha un nuevo mapa de transportes de forma completa para toda la región". Según Sánchez, los lotes de Teruel "se han incrementado un 10%" y se ha detectado "una tendencia al alza en el número de viajeros" en los cinco contratos del servicio.