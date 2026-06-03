El Gobierno de Aragón vuelve a cargar contra los menores no acompañados tras detectar un único caso de fraude en la edad
El Departamento que dirige Alejandro Nolasco ya expulsó al joven del centro de menores y anuncia que realizarán pruebas de edad "a todos los menores que ya están aquí"
El Gobierno de Aragón, a petición de la vicepresidencia que dirige Vox, ha anunciado que solicitará "pruebas forenses de edad" a todos los menores no acompañados que lleguen a la comunidad autónoma tras detectar un único caso de "fraude", según denuncian, de un menor que decía tener 13 años y realmente tenía 20. Tal y como han confirmado estas fuentes, el joven ya fue expulsado del centro de menores en el que se encontraba y la decisión se comunicó a la Delegación del Gobierno de España en Aragón y al Ministerio del Interior.
El vicepresidente Nolasco ha comparecido en rueda de prensa y han denunciado que "este falso mena llegó a Aragón desde Mauritania, tras ser enviado por el Estado desde Canarias". Así, anuncian que detectaron "múltiples indicios de fraude en el expediente remitido por el Estado", sin concretar cuales. Dicen que el menor "tenía un aspecto físico muy distinto al de un niño de 13 años" y han criticado que "el Gobierno central se había limitado a dar por buena la fecha de nacimiento que había declarado este inmigrante, 13 años, pero al mismo tiempo esta persona decía que tenía dos hijos en su país". Y aseguran que su estancia en el centro de menores durante tres meses "le ha costado a los aragoneses, a las arcas autonómicas, alrededor de 13.000 euros”, sin explicar el desglose de cifras.
Ha llegado a denunciar Nolasco otro caso de supuesto fraude. El de una niña "que según el Gobierno de España tiene 9 años, mientras que una estimación pediátrica apunta a que en realidad rondaría los 13 años", una edad que no se ha confirmado todavía por parte de informes forenses y que, por lo tanto, es una estimación.
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