Jorge Azcón ficha como asesor personal al presidente del PAR, Alberto Izquierdo

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha fichado como asesor al actual presidente del PAR, Alberto Izquierdo, que se incorpora como uno de los asistentes personales del líder del PP en el gabinete del Presidente del Gobierno de Aragón.

Lo ha comunicado oficialmente el propio gabinete del presidente, a través de una nota de prensa, en la que destacan que Alberto Izquierdo Vicente, alcalde de Gúdar y presidente del PAR, se ha incorporado como asesor al gabinete del Presidente de Aragón "en una plaza que estaba vacante en el departamento".

La incorporación de Alberto Izquierdo, hasta hace apenas tres meses contrincante de Azcón en las elecciones autonómicas, ahora es celebrado por su "contrastada valía política e institucional en sus diferentes cargos públicos", a pesar de ser el presidente con el que el PAR perdió su representación en las Cortes por primera vez en 40 años de historia.

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Según fuentes del Ejecutivo aragonés, su fichaje 2refuerza la estrategia del Gobierno de Aragón en la consolidación de una etapa de estabilidad que siga impulsando un momento inédito de crecimiento socioeconómico, al mismo tiempo que persigue el desarrollo del municipalismo y la defensa de los intereses y valores aragoneses como ejes fundamentales para la prosperidad presente y futura de la Comunidad Autónoma.