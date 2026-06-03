Monreal del Campo celebra la VI Feria del Azafrán con gastronomía, cultura y tradición

La localidad turolense de Monreal del Campo acoge la celebración de la VI edición de la Feria del Azafrán 'Oro Rojo' y Multisectorial del 5 de junio al 7 de junio. Las jornadas de este año contemplan festivales folklóricos, demos de cocina y talleres de manualidades entre muchas otras actividades.

La Diputación de Teruel (DPT) apoya con un convenio de 10.000 euros a la Asociación de Productores de Azafrán. El evento ha sido organizado por el Ayuntamiento de Monreal del Campo en colaboración con la Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón. Los detalles han sido explicados en rueda de prensa por el diputado delegado de Agricultura y Ganadería, Miguel Ángel Navarro, y por la alcalde de municipio, Mario Latorre.

La programación arrancará el viernes 5 de junio con la apertura del recinto ferial a las 17.00 horas y media hora más tarde la inauguración institucional. Hasta las 19.30 horas, el Club de Montaña Monreal ofrecerá una jornada de puertas abiertas en el rocódromo para todos los públicos.

A las 18.00 horas tendrá lugar una degustación de jamón de Teruel con aceite de azafrán en el rincón 'Lumbre del Azafrán', mientras que a las 19.30 horas el escenario 'Lengüeta Space' acogerá un tardeo gastronómico cocinando con azafrán acompañado por la actuación del grupo Ojinegra. La jornada concluirá a las 21.00 horas con el cierre de la feria.

El sábado entre las 10.00 y las 11.15 horas se celebrará un almuerzo solidario con huevos fritos aromatizados con azafrán y longaniza de Monreal del Campo. A las 12.00 horas se presentará la iniciativa 'Azafranes Jiloca. Monreal del Campo y el azafrán, identidad, memoria y futuro', y media hora más tarde, a las 12.30 horas, se desarrollará un taller de origami impartido por Luisa Marín. A las 13.00 horas tendrá lugar una demostración y degustación de potaje de garbanzos con setas y azafrán en el rincón 'Lumbre del Azafrán'.

A las 17.15 horas la carpa acogerá el festival y ronda folclórica protagonizados por los alumnos alumnos de Jota de la Escuela Municipal de Música y Danza. La programación continuará a las 18.30 horas con un show cooking del chef Bosque en el escenario 'Lengüeta Space' y finalizará con un tardeo musical a cargo del grupo La Kotxera a las 20.00 horas. El cierre de la jornada tendrá lugar a las 21.30 horas.

El domingo 7 de junio la feria abrirá nuevamente a las 10.30 horas. Habrá juegos tradicionales de rana y hoyetes y recorrido de los cabezudos por el recinto ferial.

Por la tarde, se desarrollarán tanto un nuevo taller de origami impartido por Luisa Marín como una degustación de chocolate con azafrán organizada por la Asociación Cultural de Amas de Casa 'Virgen del Carmen'.

A las 18.00 horas se celebrará el taller familiar de batucada 'Goza Batuque' y, finalmente, la clausura de la VI Feria del Azafrán y Multisectorial tendrá lugar a las 20:00 horas.

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de diversas actividades permanentes, entre ellas visitas guiadas al Museo del Azafrán, un punto de información en el stand del Ayuntamiento, demostraciones de esfarfollado en el espacio de Azafranes Jiloca, una exposición de maquinaria agrícola Plumed y una muestra de herramientas y útiles relacionados con el cultivo del azafrán.

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El recinto contará además con servicio de bar y cafetería para completar la experiencia de todos los asistentes.