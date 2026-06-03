Ocho millones de euros al año y más de 25 rutas, el doble que ahora: este es el plan de Azcón para el aeropuerto de Zaragoza de cara al verano de 2027

El Gobierno de Aragón ya tiene trazada su hoja de ruta para propiciar el despegue definitivo del aeropuerto de Zaragoza. En las próximas semanas se pondrá en marcha un plan que ya tiene la estrategia marcada y que podría resumirse en dos ideas fundamentales: más dinero público de la DGA y del Ayuntamiento para ayudas públicas, a través de contratos de promoción turística, y poner todos los destinos que le interesan en la diana de las aerlíneas, para que puedan adjudicarse al mejor postor.

La primera idea es fundamental y ya está estimada la inversión necesaria para que la terminal aragonesa alcance el objetivo de llegar al millón de pasajeros al año. Serían, según ha podido saber este diario, unos 8 millones de euros al año los que estarían dispuestos a poner en el mercado aéreo, con un reparto aún por definir pero que duplicaría el esfuerzo económico que actualmente realizan, más de 3,5 millones anuales en los últimos ejercicios.

Pero todo este dinero no lo va a desembolsar en solitario el Gobierno aragonés, que fía el éxito de la operación al Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial que dirige Octavio López (PP) en el Ejecutivo que preside Jorge Azcón. Su estrategia, dirigida a través de su director general de Transportes, David Sánchez, ya ha sido comunicada tanto a Aena como al Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como explicó él mismo en las Cortes este martes, pero los detalles de esta operación no los ha querido desvelar.

La DGA y el Ayuntamiento pondrán más del doble que los 3,5 millones anuales que ahora paga solo el Gobierno aragonés

La idea, el propio Octavio López ha reconocido esta mañana en una entrevista concedida a Aragón Radio, es duplicar las rutas actuales que tiene la pista zaragozana. Pues bien, el objetivo, según las fuentes consultadas por este diario, es pasar de esas 13 a "más de 25", en una puja al mejor postor entre las compañías más potentes que han mostrado interés en operar en Aragón, e incluso a otras que hasta ahora no lo han hecho pero sí podrían verse atraídas por el dinero que hay en juego.

Atrás quedan las estrategias de años anteriores, en los que la DGA negociaba directamente con ellas, sobre todo con Ryanair, para intentar que abrieran una base permanente que pedmitiera introducir un mínimo de seis rutas nuevas y dos aviones durmiendo en la terminal aragonesa. Ese reto está descartado por ahora por Ryanair y con las otras cinco aerolíneas con las que se entabló contactos nunca dieron seguridad de querer embarcarse en este objetivo. Ahora la estrategia pasa por lanzar lotes de rutas por las que poder pujar. Que sea la competencia entre ellas las que consiga más destinos con la mayor rentabilidad posible.

Sin embargo, uno de los aspectos más complicados, la financiación, parece tenerlo resuelto, aunque públicamente ni la DGA ni el Ayuntamiento de Zaragoza han dado oficialidad a ese entendimiento. El consistorio lleva doce años sin poner ni un euro para atraer nuevas rutas y hace un año la intención del Ejecutivo autonómico es que volviera a realizar aportación económica, pero los dos millones de euros anuales que se le propuso aportar se quedaron en solo 500.000 euros. Con este plan nuevo, para llegar al millón de pasajeros la capital aragonesa tendrá que poner mucha más cantidad que esa.

Un objetivo prioritario es rescatar la conexión con París y conseguir una nueva con Francfort en Alemania

Porque se trabaja con el horizonte claro de apostar por ello en 2027 con un salto cuantitativo en la programación de vuelos que, como pronto, debería empezar a notarse a mediados del año que viene, de cara al verano. Este horizonte es el mismo que se lleva barajando desde hace meses, sobre todo desde que se truncó el objetivo de llegar a acuerdos con Ryanair, que pasó en 2024 que escuchar la propuesta aragonesa para poner una base permanente y asegurar que implantaría 5 rutas nuevas y un 39% más de plazas a abortar su expansión y recortar plazas, frecuencias y rutas en Zaragoza por su pulso con Aena por la subida de tasas que el gestor público de los aeropuertos planteaba para los próximos cinco años.

Ahora el escenario ha cambiado. De hecho este plan se ha puesto sobre la mesa de Aena y de todos los actores implicados justo antes de que, este martes, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) pidiera a Aena que abortara esa subida de tasas para las compañías que operan en España e incluso las rebajara. Esa presión ejercida por aerolíneas como Ryanair y secundada por los gobiernos regionales con terminales medianas y pequeñas, como Aragón, ahora podría suponer un paso atrás del gestor aeroportuario y otro hacia adelante en la estrategia de la DGA con la pista de Zaragoza.

Lo que es seguro es que Zaragoza tendrá más de 25 rutas operativas cuando esta estrategia se lleve a cabo, se pelea por que sean unas 27 pero dependerá de cómo avancen las negociaciones y se cierren los acuerdos. Y es que el proceso está en negociación y falta por concretar algunas de las cuestiones del nuevo escenario comercial que se plantea contando con un compromiso económico que es firme con el ayuntamiento y que alcanzaría esos 8 millones anuales para atraer operadores y nuevos destinos en este salto cuantitativo y cualitativo.

Entre los objetivos a perseguir sobre los destinos, la DGA maneja el deseo de que Zaragoza tenga conexión con grandes aeropuertos internacionales como París (Francia) o Francfort (Alemania) y afianzar o ampliar la oferta que ahora tiene con otros como Londres, Milán o Roma. ¿Por qué? Básicamente porque la demanda potencial es muy superior ahora de cara a la llegada de las grandes inversiones que ya se han anunciado en la comunidad y que llegarán en los próximos años. También porque una conexión con grandes hubs continentales facilitaría la comunicación con China, muy relevante para proyectos de envergadura que van a aterrizar en Aragón en los próximos meses y años como Leapmotor o CATL en su alianza estratégica con Stellantis. Incluso con Estados Unidos o Latinoamérica, un mercado que Zaragoza sigue de cerca desde hace mucho tiempo.

Otro de los aspectos relevantes a la hora de escoger rutas a implantar es la presencia en Aragón de población inmigrante llegada de otros países y a las que, en este caso, sí se va a tener en cuenta para la confección de esas rutas directas que les permita una comunicación más ágil con sus lugares de procedencia. En este sentido, cabe destacar el éxito logrado en Zaragoza por la compañía Wizz Air, con dos conexiones con Rumanía como Bucarest y Cluj-Napoca que están entre las cinco más utilizadas del aeropuerto de Zaragoza por la presencia de población rumana asentada en la comunidad. Además, esta aerolínea tiene una oferta muy competitiva con toda la franja de Europa del este, un objetivo que puede ser interesante de cara al futuro, sobre todo para pelear por tener conexión directa con ciudades que lleva tiempo deseando como Cracovia (Polonía) o para recuperar otras que tuvo y que perdió, como Viena (Austria).

El momento escogido para lanzar el plan es perfecto para los intereses de Aragón, ya que el pronunciamiento de Competencia sobre las tasas de Aena cambia radicalmente el escenario de negociación con Aena, a la que siempre se le ha pedido desde la DGA una especie de discriminación positiva hacia las terminales más pequeñas o medianas de España para facilitar la ampliación de la oferta para el usuario. En un mercado, además, que en el caso de Aragón ronda los dos millones de potenciales viajeros en el Valle del Ebro.

Con todo, su objetivo de alcanzar el millón de pasajeros al año supondría pulverizar su récord actual, que data de 2011 aún y que es de 751.000 pasajeros en ese año histórico. Si consiguiera ese reto la DGA, la terminal aragonesa superaría en un 25% ese dato en solo un año, después de más de una década remontando sus cifras de viajeros y de encadenar dos años por encima de los 600.000, una odisea antes de la pandemia que ahora está más cerca de batir que nunca. Con o sin bases permanentes.