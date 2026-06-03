La PAU de Aragón estrena los detectores de frecuencia contra la IA en un tribunal y cierra sin incidencias el primer examen

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha comenzado este martes en Aragón y lo ha hecho con una novedad principal: la implantación de detectores de frecuencia para identificar posibles usos de la Inteligencia Artificial (IA) u otras nuevas herramientas para plagios o fraudes. Durante el primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura, se ha utilizado este dispositivo en uno de los doce tribunales que hay. Desde la universidad indican que no se ha detectado ningún uso de esta tecnología durante el primer control, que ha concluido sin incidentes.

Según ha informado a este diario Miguel Ángel Barberán, vicerrector de Empleo y Estudiantes de la Universidad de Zaragoza y presidente de la comisión organizadora de la PAU 2026, se cuenta con dos tipos de detectores de frecuencia. Uno de ellos identifica señales Wifi, mientras que el otro está más desarrollado y detecta comunicaciones por radiofrecuencia. Este no emtie vibraciones, sino otro tipo de información. Uno de estos dispositivos está insertado en un ordenador, por lo que no es visible.

Barberán informó de que personal formado en esta tecnología estaría revisando los exámenes de la PAU 2026. La Universidad de Zaragoza ya había realizado pruebas piloto con los detectores de frecuencia antes de este martes, cuando se han estrenado de forma oficial. El campus va a continuar utilizando estos dispositivos durante el desarrollo de la prueba de acceso a la universidad, que terminará este jueves 4 de junio.

La decisión de optar por detectores en lugar de por inhibidores de frecuencia fue porque estos, que bloquean las señales inalámbricas, están prohibidos, explicó el vicerrector de Estudiantes.

Sin incidentes

Barberán ha explicado que durante la primera prueba, la de Lengua y Literatura, no se ha detectado el uso de la IA por parte de ningún alumno, una noticia a celebrar que no ha sorprendido en la universidad, desde la que consideran que "los alumnos siempre van bien preparados" a este examen. También varios estudiantes han indicado que el examen se ha desarrollado "sin incidentes" en las aulas de la facultad de Educación de Zaragoza.

Varios estudiantes han compartido que, lejos de preocuparles, celebran que el campus haya recurrido a esta herramienta para evitar plagios y fraudes y que todos se examinen en las mismas condiciones. Barberán ya informó de que el recurrir a los detectores de frecuencia era una medida "preventiva" y aseguró que la Universidad de Zaragoza confía en el buen hacer de los alumnos.

Y así ha sido, al menos, en el primer examen de la PAU 2026. En caso de que se detectara que un estudiante ha recurrido a la IA u alguna otra herramienta tecnológica, su calificación sería un cero en toda la prueba. Es decir, suspenderá todas las materias de la misma y tendría que ir a la fase extraordinaria, que será del 30 de junio al de 2 julio. Esta misma sanción se aplicará en caso de que un alumno utilice una técnica de fraude tradicional. Una correctora de un tribunal ha compartido que durante el primer examen han revisado oídos, gafas y otros materiales sin detectar ningún incidente.

Cualquier técnica de plagio será un cero en la PAU

Además de los detectores de frecuencia, en la Universidad de Zaragoza se aplican otras medidas de control durante la PAU como la retirada de móviles y mochilas, la revisión de materiales o el trabajo de los vigilantes, que están pendientes de que no se cometa ninguna técnica de fraude durante el examen. Barberán concretó hay en torno a 180 personas dedicadas a este trabajo en toda la comunidad durante la prueba.