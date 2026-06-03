La Princesa Leonor y el impacto de su formación militar: "No soy la misma persona que llegó a Zaragoza en agosto de 2023"

La princesa de Asturias ha recibido este miércoles la Medalla de Oro de la Región de Murcia, una condecoración con la que pone fin de manera simbólica, ha dicho, a una etapa que “ha sido esencial” para ella. “Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023”, ha subrayado.

Fue en esa fecha cuando doña Leonor inició su formación militar, que concluye el próximo 10 de julio en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier (Murcia), y que dará paso a partir del próximo otoño a su formación universitaria, que arrancará en la Universidad Carlos III de Madrid.

Carmen Hernández

Triple reconocimiento en Murcia

Doña Leonor llegaba al Palacio de San Esteban de Murcia, sede del Gobierno de la comunidad autónoma, poco después de las 12:20 horas, tras su paso esta mañana por Cartagena y San Javier, donde ha recibido también la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia y la del municipio marmenorense, del que ha sido designada además Hija Predilecta.

El acto, de apenas media hora de duración, se ha celebrado en la iglesia desacralizada anexa al palacio, donde esperaban a la futura reina unos 200 invitados, autoridades del ámbito político, militar, religioso, civil y social de la comunidad autónoma, además de artistas, músicos, cantantes, deportistas e influencers.

Antes, en la calle la recibían entre aplausos otros tantos vecinos, a los que no ha dudado en saludar durante largos minutos, antes de entrar en el histórico edificio para firmar en su Libro de Oro.

Lucía Feijoo Viera

El de San Esteban ha sido el único de los tres actos de condecoración celebrados este miércoles en la Región de Murcia en el que la princesa de Asturias ha tomado la palabra, y lo ha hecho para señalar su admiración por las Fuerzas Armadas, de las que en un futuro será Capitana General.

“Admiro su competencia, su profesionalidad y el modo de enseñarnos a todos los que estudiamos en las academias militares los valores del compromiso, la lealtad y la entrega en el ejercicio del servicio a los demás”, ha asegurado durante su discurso, en el que se ha referido además expresamente a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que trabaja desde la noche de ayer en la extinción del incendio declarado en la pedanía de Los Garres, en el entorno de la Sierra de Carrascoy-El Valle, y que ha deseado pueda estar pronto controlado.

“No soy la misma persona que llegó a Zaragoza”

Ha explicado también que su paso por la AGA ha sido “mucho más que clases, vuelos y maniobras”, puesto que esta experiencia le ha ayudado a vivir y ampliar su “manera de entender el compañerismo” y de confiar tanto en las propias capacidades como en las de los compañeros.

“Sobrevolar La Manga y Cabo de Palos (...) es una sensación que no se me olvidará jamás”, ha dicho, y se ha referido también al Mar Menor, “de geografía tan única y naturaleza tan frágil”, ha dicho.

Ha tenido, asimismo, palabras de recuerdo para el recientemente fallecido alcalde de Murcia, José Ballesta; ha evocado a “la Morenica”, la patrona de la ciudad, y ha hecho un guiño al grupo cartagenero Arde Bogotá al considerarse a sí misma una “cowboy de la A3” que echará de menos ese trayecto que ha recorrido “tantas veces camino del mar”.

Por su parte, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha destacado en su discurso que la Región de Murcia es “una tierra de juventud y futuro”, y ha insistido en que “el futuro no es una promesa abstracta”, sino “una tarea colectiva” que protagonizan los jóvenes que, como la princesa de Asturias, se esfuerzan, preparan y asumen responsabilidades y compromisos.

Archivo - La princesa Leonor, durante la Pascua Militar, en el Palacio Real, a 6 de enero de 2026, en Madrid (España). La Pascua Militar es una ceremonia que celebra la recuperación de la localidad menorquina de Mahón el 6 de enero de 1782, que se encontr / Diego Radamés/POOL - Archivo

En un momento de “incertidumbre internacional” y “tensiones políticas y sociales”, la corona, ha defendido, “no es ajena al momento y los cambios sociales, y hoy muchos jóvenes tienen en su Alteza un referente y un ejemplo”.

En ese sentido, ha confiado en que “el futuro de España será plural, exigente y lleno de desafíos, pero también será un futuro construido por generaciones extraordinariamente preparadas, conscientes de la responsabilidad que les corresponde y decididas a seguir engrandeciendo nuestro país”.

El cierre de su etapa militar

Con estas tres Medallas de Oro, de la comunidad autónoma, la Asamblea Regional y el municipio de San Javier, la Región de Murcia quiere reconocer la importancia que ha tenido doña Leonor para la comunidad autónoma desde que comenzara el pasado 1 de septiembre su formación militar en la Academia General del Aire, en San Javier.

Está previsto que la princesa de Asturias termine esa formación el próximo 10 de julio, completando así sus estudios militares que inició en el curso 2023-2024 en la Academia General Militar del Ejército de Tierra de Zaragoza, y continuó en el curso siguiente en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, y el buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano.

Durante este curso en la AGA, doña Leonor ha completado además el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla, y ha realizado sus primeros saltos.

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Ni el rey Felipe VI ni el emérito Juan Carlos I realizaron esa formación durante su paso por la AGA, por lo que la princesa heredera ha sido la primera miembro de la Casa Real en contar con esta titulación.