Protesta laboral de la banca en Zaragoza: “Beneficios para quienes los generan”

Los trabajadores del sector financiero han llevado este miércoles al centro de Zaragoza un malestar que, según los sindicatos, lleva años acumulándose en las oficinas bancarias. Varias decenas de delegados sindicales de CCOO se han concentrado frente a la sede central de Ibercaja en la capital aragonesa, en la plaza de Paraíso, para denunciar la creciente presión comercial, la sobrecarga de trabajo y la falta de personal que, aseguran, soportan las plantillas de la banca.

La protesta forma parte de una jornada de movilizaciones convocada simultáneamente en varias ciudades españolas por la Federación de Servicios de CCOO. Con una pancarta principal en la que podía leerse “¡Basta ya de exprimir a la plantilla! Beneficios para quienes los generan”, los manifestantes exhibieron carteles con mensajes como “No falta talento, falta personal”, “Basta de presión comercial” o “Basta de sobrecarga de trabajo", una crítica directa al modelo organizativo que, a juicio del sindicato, se ha consolidado en el sector tras años de reestructuraciones, cierres de oficinas y reducciones de plantilla.

Reivindicaciones

La concentración contó con la presencia del secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Aragón, Gerardo Montori, así como de representantes sindicales y trabajadores del sector financiero. Los asistentes defendieron que los excelentes resultados obtenidos por las entidades bancarias durante los últimos ejercicios no se están traduciendo en una mejora de las condiciones laborales de las plantillas, que continúan sometidas a una fuerte presión para alcanzar objetivos comerciales cada vez más exigentes.

Desde el sindicato recuerdan que el sector financiero atraviesa una etapa de beneficios históricos impulsados por el aumento de los tipos de interés, mientras que los trabajadores denuncian una creciente intensificación del trabajo. Según una reciente encuesta elaborada por CCOO, entre más de 45.000 empleados del sector, más del 90% asegura sufrir sobrecarga laboral y presión comercial, una situación que consideran especialmente acusada en la red de oficinas.

Malestar en el sector

Los representantes sindicales reclaman la apertura de un proceso de negociación para abordar cuestiones como el refuerzo de las plantillas, la reducción de la presión comercial, la protección de la salud mental, el respeto a la desconexión digital y una participación más activa de los trabajadores en la definición de los sistemas de incentivos y retribución variable. También exigen un reparto más equilibrado de los beneficios obtenidos por las entidades.

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La movilización celebrada en Zaragoza se produce además pocos meses después de las protestas protagonizadas por las plantillas de CaixaBank y refleja que el descontento laboral se ha extendido al conjunto del sector financiero. Los sindicatos advierten de que la transformación digital y los continuos procesos de ajuste no pueden seguir sosteniéndose sobre una plantilla cada vez más reducida y sometida a mayores exigencias comerciales.