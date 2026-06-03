Salud Pública ampliará los cribados del cáncer en Aragón y reforzará la vigilancia de la zoonosis

La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, ha anunciado la creación de áreas y zonas básicas de salud pública, la ampliación de programas de cribado, el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y el desarrollo de la estrategia Una Sola Salud.

En una comparecencia la Comisión de Sanidad de las Cortes, Lanza ha explicado que una de las prioridades será desarrollar plenamente la Ley de Salud Pública de Aragón de 2014, aprobada por unanimidad parlamentaria, y actualizar una organización que todavía convive con normativas de entre 27 y 37 años de antigüedad.

En este contexto, ha anunciado que el Ejecutivo impulsará mediante decreto la creación de áreas de salud pública adaptadas al mapa sanitario aragonés y de las correspondientes zonas básicas de salud pública para mejorar la actuación territorial.

Refuerzo de vigilancia e intervención sanitaria

La directora general ha avanzado que se reforzará el sistema de vigilancia e inmunizaciones, incorporando un seguimiento específico de las zoonosis, es decir, las enfermedades transmitidas entre animales y personas. Además, se creará un protocolo de intervención administrativa urgente por razones de salud pública para agilizar la respuesta ante situaciones de riesgo.

También ha anunciado programas específicos frente a las enfermedades de transmisión sexual, el refuerzo de la coordinación entre los servicios de salud pública y los asistenciales, así como nuevas alianzas con el ámbito sociosanitario para mejorar la detección precoz de riesgos.

Otra de las iniciativas destacadas será la presentación antes de final de año de la estrategia Una Sola Salud en Aragón, un proyecto que integrará la salud humana, animal y ambiental en una misma política pública.

Ampliación de los cribados de cáncer

En materia de prevención, Lanza ha confirmado que Aragón ampliará progresivamente los rangos de edad del programa de cribado de cáncer de mama para adaptarse a las nuevas recomendaciones nacionales.

Respecto al cribado de cáncer de colon, ha recordado que este año ya se ha ampliado hasta los 74 años y ha avanzado cambios para facilitar la participación de la población, simplificando los trámites y reduciendo desplazamientos a los centros sanitarios.

Asimismo, ha anunciado una transformación del programa de detección precoz del cáncer de cérvix. El objetivo es que deje de depender de las revisiones realizadas por las matronas y pase a funcionar como un auténtico cribado poblacional, con invitaciones dirigidas a todas las mujeres incluidas en los grupos de edad establecidos.

Seguridad alimentaria

La responsable autonómica también ha señalado que se adaptarán los servicios de seguridad alimentaria y sanidad ambiental a la nueva realidad productiva de Aragón. Entre las medidas previstas figura la reorganización del servicio de mataderos, industrias cárnicas y exportaciones para incluir todos los productos alimentarios de origen animal y vegetal, además de prestar asesoramiento a las empresas exportadoras sobre los requisitos exigidos por terceros países.

Por otra parte, ha reiterado el apoyo del Gobierno aragonés a la candidatura de Zaragoza para albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública.

Lanza ha defendido que la capital aragonesa cuenta con una ubicación estratégica, experiencia acreditada en vigilancia epidemiológica y seguridad alimentaria, así como capacidad científica y tecnológica para acoger este organismo estatal.

Grupos parlamentarios

En el turno de los grupos, la diputada socialista María del Mar Rodrigo ha reclamado que las líneas anunciadas se concreten en medidas evaluables y con financiación suficiente, ha mostrado el apoyo de su grupo a la creación del Instituto de Salud Pública de Aragón y defendido reforzar las políticas preventivas en salud mental, mejorar la atención primaria por su papel en la prevención, incorporar la perspectiva de género a las políticas sanitarias y ampliar el programa de cribado de cáncer de mama, además de desarrollar el Plan de Salud de Aragón 2030 con objetivos medibles.

Por CHA, Isabel Lasobras ha mostrado su preocupación por el consumo de alcohol, tabaco y bebidas energéticas entre menores y por el aumento de las adicciones sin sustancias, además de reclamar más actuaciones en salud laboral, educación afectivo-sexual, seguridad alimentaria, vigilancia ambiental y adaptación al cambio climático.

Desde el Grupo Mixto, María Pilar Buj (Aragón Teruel-Exite), ha centrado su intervención en las desigualdades territoriales, reclamando analizar las diferencias entre el medio urbano y rural en el acceso a programas como los cribados de cáncer. También ha pedido medidas para afrontar los efectos del cambio climático, reforzar la vigilancia sanitaria y promover programas de envejecimiento saludable que contribuyan a fijar población en el territorio.

Por los grupos que sustentan al Gobierno, Santiago Morón (Vox) ha cuestionado la utilidad de la futura Agencia Estatal de Salud Pública si no dispone de competencias y recursos suficientes al tiempo que ha defendido que Aragón no quede rezagado respecto a otras comunidades en programas preventivos como los cribados de cáncer y la necesidad de profundizar en el debate sobre el futuro Instituto de Salud Pública.

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Por su parte, el diputado del PP Fernando Ledesma ha compartido la necesidad de incrementar progresivamente la inversión en salud pública, especialmente en prevención, promoción de la salud y alfabetización sanitaria, además de respaldar la modernización de las estructuras organizativas y reforzar los recursos destinados a vacunación internacional y atención sanitaria a viajeros.