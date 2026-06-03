Samca amplía la búsqueda del 'oro blanco' de Huesca con seis nuevos permisos

Samca ha dado un nuevo paso en su estrategia para posicionarse en la búsqueda de un todavía desconocido recurso energético que atesoran los suelos de varias zonas de Aragón, sobre todo de la provincia de Huesca. El Gobierno autonómico ha otorgado seis nuevos permisos de exploración a Minera Santa Marta, filial del grupo industrial aragonés, para investigar la posible existencia de hidrógeno natural en una amplia superficie que abarca los términos de un total de 23 munipcios de las comarcas oscense del Somontano, Cinca Medio y La Litera, entre ellas Monzón y Barbastro.

La decisión refuerza la apuesta de la compañía por un recurso prácticamente desconocido para el gran público, pero que en los últimos años ha despertado un creciente interés internacional. El hidrógeno natural, también denominado hidrógeno blanco o dorado, se encuentra de forma espontánea en determinadas formaciones geológicas y podría convertirse en una alternativa energética de gran interés al no requerir procesos industriales complejos para su producción, a diferencia del hidrógeno verde.

Permisos previos

Los nuevos permisos concedidos a Samca corresponden a las áreas denominadas Monzón A, B, C y D y Barbastro A y B. En conjunto abarcan más de 1.700 cuadrículas mineras distribuidas por municipios como Monzón, Barbastro, Binéfar, Tamarite de Litera, Fonz, Estadilla, San Esteban de Litera, Castillazuelo o Salas Bajas, entre otros.

No es la primera incursión de la multinacional aragonesa en este ámbito. El pasado año ya obtuvo cinco permisos de exploración en el valle del Cinca y Los Monegros, entre municipios como Sariñena, Ballobar, Fraga, Castejón de Monegros, Sena, Villanueva de Sigena, Valfarta o La Almolda. De esta manera, suma un total de once concesiones de este tipo. Sin embargo, las nuevas autorizaciones tienen una relevancia especial porque se adentran de lleno en el territorio donde se localizan los principales indicios históricos de hidrógeno natural identificados en Aragón.

La compañía aragonesa ya contaba con cinco permisos de exploración de hidrogeno puro en el valle del Cinca y Los Monegros

La zona coincide en gran medida con el ámbito de actuación de Helios Aragón, la compañía participada por inversores internacionales que desde hace años defiende la existencia en el subsuelo oscense de una importante acumulación de hidrógeno natural y helio. Sus tesis se apoyan en los resultados obtenidos durante las perforaciones realizadas en la década de los sesenta por la antigua Empresa Nacional de Petróleos de Aragón (ENPASA), cuando la búsqueda de petróleo sacó a la luz la presencia de hidrógeno en el sondeo Monzón-1.

Conflicto empresarial

A partir de esos antecedentes, Helios obtuvo en 2020 permisos de investigación sobre una extensa superficie de la provincia de Huesca y llegó a plantear una inversión de hasta 900 millones de euros para desarrollar el que podría convertirse en el primer gran centro europeo de producción de hidrógeno natural. La compañía prevé perforar un nuevo pozo de investigación de cerca de cuatro kilómetros de profundidad para verificar la existencia y dimensiones reales del supuesto yacimiento.

La irrupción de Samca en esta misma área ha generado fricciones entre ambas empresas. Helios presentó alegaciones contra todos los permisos solicitados por Minera Santa Marta al considerar que eran incompatibles con los derechos de investigación de los que ya es titular, según reflejan las resoluciones del Gobierno de Aragón. La compañía reiteró posteriormente sus objeciones y se reservó la posibilidad de emprender acciones legales.

Pese a ello, la Administración autonómica ha optado por conceder las autorizaciones solicitadas por Samca. Los permisos aprobados permiten desarrollar trabajos preliminares de carácter geológico y geofísico, como la recopilación de información histórica, la elaboración de cartografía geológica, el análisis de imágenes satelitales, estudios fotogeológicos o la modelización tridimensional del subsuelo.

Se trata todavía de una fase muy temprana de investigación. Los programas de trabajo aprobados no contemplan perforaciones ni actuaciones que impliquen alteraciones sustanciales del terreno. El objetivo es determinar si existen indicios suficientes que justifiquen futuras campañas de investigación más avanzadas.

La decisión del Gobierno de Aragón supone, en cualquier caso, un nuevo impulso a la exploración de un recurso cuya existencia en cantidades comercialmente aprovechables sigue sin estar demostrada. Sin embargo, el interés creciente de dos compañías con perfiles tan distintos como Helios y Samca evidencia que el subsuelo del este de Huesca se ha convertido en uno de los puntos de mayor atención para quienes buscan responder a una pregunta todavía abierta: si Aragón alberga realmente uno de los mayores depósitos de hidrógeno natural de Europa.