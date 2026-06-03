Así ha sido el examen de Inglés de la PAU 2026 de Aragón

El segundo día de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) 2026 en Aragón ha comenzado con el examen de Inglés. Cientos de alumnos de toda la comunidad se han presentado a este control, que ha comenzado a las 9.00 horas y que tenía que estar terminado, como máximo, a las 11.00 horas. La siguiente materia será Historia de España, de la que solo se examinan algunos de los más de 7.000 estudiantes que aspiran a una plaza en el campus público aragonés.

La prueba ha constado de un texto titulado How video games can inspire a green new world (cómo los videojuegos pueden inspirar un nuevo mundo más sostenible) sobre el que se basaban las tres primeras partes del examen.

En la número uno, los alumnos debían contestar si eran verdaderas o falsas tres afirmaciones justificándolo con el texto. Las opciones eran: los juegos de "mundo abierto" tienen como objetivo limitar la libertad de los jugadores para hacer la experiencia más desafiante; el héroe de los juegos de Zelda es un personaje vegano; y los investigadores sugieren que algunos videojuegos pueden aumentar el conocimiento sobre la naturaleza.

En la número dos, el alumnado debía seleccionar tres preguntas de las cuatro que se planteaban y responderlas en función de la información que aportaba el texto inicial. Las cuestiones eran: ¿cuál es el propósito de un green game jam?; ¿qué sugiere la experiencia de Michelle Westerlaken's sobre los videojuegos como espacios para la experimentación?; ¿cómo permitió Red Read Redemption 2 a Nicholas Lund expresar su interés en la naturaleza?; ¿por qué son importantes los videojuegos cuando se piensa en el cambio ambiental?".

En la número tres, se plantea a los estudiantes que encuentren en el texto frases o palabras que signifiquen lo mismo que: chose, resolved; obey, stick to; taken, delivered; promoting, fostering.

La pregunta número cuatro, ya independiente del texto, retaba a los alumnos a completar tres frases con distintas opciones, mientras que en la quinta se ha planteado que reescriban tres frases usando la palabra o locución propuesta para ello.

La última pregunta del examen de Inglés de la PAU 2026 de Aragón ha consistido en que los estudiantes eligieran entre dos propuestas y escribieran sobre ello entre 120 y 160 palabras.

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La primera opción era simular que son una persona llamada Susan que dedica una gran parte de su vida a jugar a videojuegos. Con este contexto, tenían que escribir un correo a la que fuera su empresa favorita sugiriéndole una o dos formas de que sus videojuegos fueran más respetuosos con el medioambiente. La segunda opción era escribir un ensayo sobre cómo los videojuegos tienen la capacidad de cambiar la forma en la que las personas perciben el mundo.