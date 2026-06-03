Transportes acerca los 350 km/h a la línea Zaragoza-Madrid al invertir 112 millones de euros en aerotraviesas

El Ministerio de Transportes, a través de Adif Alta Velocidad, ha adjudicado por 112,76 millones de euros el suministro y transporte de traviesas de altas prestaciones (aerotraviesas) para la renovación del tramo Mejorada del Campo-Calatayud de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Barcelona. Esta actuación de sustitución de las traviesas de la LAV Madrid-Barcelona, junto con otras medidas, posibilitará aumentar la velocidad de circulación (de 300 km/h) hasta la de diseño original de la infraestructura, los 350 km/h, y reducir los tiempos de viaje.

Se trata del primer contrato de suministro para la renovación de vía de la alta velocidad a Barcelona con traviesas aerodinámicas, una tecnología española que permite aumentar la velocidad de circulación en condiciones de seguridad y mejorar la fiabilidad y la durabilidad de la infraestructura y el material rodante, según ha explicado el Ministerio, que añade que sus costes de mantenimiento son similares a la traviesa convencional.

El contrato adjudicado contempla la fabricación de un total de 680.400 traviesas y se divide en cuatro lotes, correspondientes a Mejorada del Campo-Brihuega (232.400 unidades), Brihuega-Alcolea (143.150 unidades), Alcolea-Ariza (166.250 unidades) y Ariza-Calatayud (138.600 unidades).

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha subrayado además que ya ha puesto en marcha otras actuaciones de mejora de la LAV Madrid-Barcelona, como la renovación de las placas de asiento para traviesas (elementos que aseguran la fijación del carril a la traviesa) adjudicadas por un importe de 7,23 millones de euros en los tramos dependientes de las bases de mantenimiento de Brihuega (Guadalajara) y Calatayud (Zaragoza).

Además, ha apuntado, está llevando a cabo actuaciones de tratamiento y mejora de dos viaductos del tramo Guadalajara-Calatayud de la LAV Madrid-Barcelona, el de Benamira y el de Río Blanco, ambos en la provincia de Soria, con una inversión de 6,32 millones de euros. El objetivo es alargar la vida útil y la durabilidad de estas estructuras singulares.

¿Qué son las aerotraviesas?

Este nuevo diseño de traviesa, fruto de un proyecto de innovación desarrollado por el Ministerio de Transportes en colaboración público-privada, limita el fenómeno conocido como "vuelo de balasto", que se produce cuando los trenes circulan a más de 300 km/h debido a las cargas aerodinámicas en la superficie de la vía, de manera que disminuye el número de impactos de partículas de balasto sobre los bajos del tren o elementos de infraestructura. La aerotraviesa mejora la aerodinámica tren-vía gracias a la reducción de la superficie plana de su cara superior, aumentando la distancia con la cota de balasto.

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De hecho, en comparación con la traviesa ordinaria, la traviesa aerodinámica consigue reducir en un 21 % la carga aerodinámica en el espacio inmediatamente superior al lecho de balasto. El uso de la aerotraviesa permite además aumentar la velocidad del tren hasta un 12 % evitando daños en el material rodante y en la infraestructura.